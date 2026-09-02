¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas, edificios e infraestructura del Eje Cafetero. La emergencia también golpeó una de las actividades económicas más importantes de la región: el turismo. En Pereira, una de las ciudades más afectadas, más de 4.000 establecimientos de comercio y 15.687 trabajadores resultaron afectados. Además, cerca del 90 % de los hoteles permanecían cerrados por daños en sus instalaciones y el aeropuerto internacional Matecaña sufrió afectaciones que obligaron a suspender sus operaciones. Entérese: Venta de tiquetes hacia Colombia sigue creciendo; estos son los destinos preferidos por los turistas El impacto se extiende más allá de las zonas directamente golpeadas. Restaurantes, hoteles, parques, operadores turísticos, transportadores y pequeños negocios dependen de los visitantes que recorren Quindío, Risaralda y Caldas. Por eso, mientras avanza la recuperación, algunos de los principales atractivos turísticos de la región comenzaron a reabrir sus puertas después de verificar sus instalaciones. Para quienes estén pensando en viajar, estos son algunos de los destinos que ya están recibiendo visitantes.

1. Valle de Cocora y Salento

El Valle de Cocora, uno de los paisajes más reconocidos de Colombia por sus palmas de cera, se encuentra activo y recibe nuevamente visitantes. Las vías de acceso están habilitadas y los restaurantes, hoteles y demás servicios turísticos de la zona continúan funcionando.

También es posible visitar Salento, uno de los municipios más representativos del turismo cafetero, conocido por su arquitectura, la Calle Real, sus cafés y los paisajes de montaña. A pocos kilómetros está Filandia, otro de los destinos tradicionales del Quindío, donde los visitantes encuentran balcones coloridos, miradores y construcciones asociadas a la arquitectura cafetera.

2. Panaca

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, en Quimbaya, retomó sus actividades después de una evaluación técnica de sus instalaciones. El parque señaló que la revisión permitió confirmar las condiciones necesarias para operar y planteó su reapertura como parte de la recuperación económica de la región. Lea más: Terremoto golpea al turismo: Anato reporta 40 agencias afectadas y propone al gobierno bajar IVA a tiquetes aéreos al 5%

“Después de una evaluación técnica rigurosa junto a expertos tras el terremoto, confirmamos que nuestras instalaciones cumplen con las condiciones necesarias para operar de manera segura. Desde el parque queremos aportar a la reactivación social y a la dinamización de la economía de nuestra región. Hoy más que nunca es momento de unirnos, apoyarnos y levantarnos juntos”, señaló Panaca. Actualmente atiende de jueves a martes, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Además, Panaca ofrece durante septiembre un 50 % de descuento en su Pasaporte PANACA, y estará disponible del 1 al 29 de septiembre de 2026 en las taquillas del parque o a través de su página web. La iniciativa busca incentivar las visitas y contribuir a la reactivación económica del Quindío.

3. Parque del Café

El Parque del Café, en Montenegro, retomó sus operaciones el miércoles 19 de agosto, convirtiéndose en otro de los grandes atractivos turísticos del Quindío que volvió a recibir visitantes: “Después de los momentos difíciles que vivimos como región. Han sido días para acompañarnos, reflexionar y, sobre todo, para recordar la fuerza y solidaridad que nos caracteriza como colombianos y como habitantes de esta tierra cafetera”, indicó en su comunicación.

Y agregó: “nuestra reapertura también representa nuestro compromiso con la reactivación económica de nuestra región y nuestro país; estamos aquí, seguimos adelante y queremos aportar a la recuperación. Los esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza”. El Parque del Café abre de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. en temporada baja. Le puede interesar: Medellín conquista a los nómadas digitales y entra al top 25 mundial

4. Recuca

En Recuca, cerca de Calarcá, los visitantes pueden conocer de cerca diferentes procesos relacionados con la cultura cafetera. Los recorridos comienzan desde las 9:00 a. m., con salidas cada media hora, y el último tour está programado para las 3:00 p. m. todos los días.

Desde el parque también hicieron un llamado a regresar al departamento y contribuir con la actividad turística: “El Quindío los espera con su gente, sus sabores, sus paisajes y toda esa alegría que nos caracteriza. Vengan a recorrerlo, disfrutarlo y vivir todo lo bonito que tenemos para compartir”.

5. Jardín Botánico del Quindío

En Calarcá, el Jardín Botánico del Quindío también está abierto al público. El lugar funciona todos los días entre las 9:00 a. m. y las 3:30 p. m. y ofrece recorridos por sus colecciones de plantas, mariposario, espacios para observación de aves, orquídeas, palmas y un mirador. Además, el Jardín Botánico del Quindío redujo sus tarifas de ingreso para facilitar el regreso de los visitantes y promover la reconexión con el bosque, las aves, las mariposas y la biodiversidad de la región.

6. Bioparque Ukumarí

En Pereira, uno de los atractivos que ya abrió nuevamente es el Bioparque Ukumarí, que realizó una revisión preventiva de sus instalaciones y mantiene bajo monitoreo a los animales que están a su cargo. Permite conocer de cerca especies como jirafas, elefantes, leones, hipopótamos, osos de anteojos, jaguares y suricatos, además de diferentes especies de aves y reptiles. Una opción para combinar turismo con educación, conservación y bienestar animal. Conozca: Gobernadora del Chocó le hace llamado a turistas con planes para ir a ver ballenas: “no cancelen”

Raúl Murillo, gerente del bioparque, explicó que la reapertura ocurre en medio de una situación compleja para la ciudad: “Sabemos que estamos atravesando un momento difícil como ciudad y que nuestra reapertura puede generar preguntas. Por eso queremos compartir que Ukumarí es mucho más que un destino turístico, es un santuario que desarrolla diariamente procesos de bienestar animal, conservación, investigación, educación y protección de la vida”, afirmó.

Murillo también destacó que el regreso de los visitantes tiene un efecto directo sobre la continuidad de los procesos que desarrolla el lugar: “Entendemos las inquietudes que pueden surgir frente a la reapertura. Sin embargo, la visita de ciudadanos y turistas hace parte de la sostenibilidad de los procesos que permiten mantener el bienestar de su familia de fauna y desarrollar proyectos de conservación, investigación y educación. Volver a visitar Ukumarí también es una forma de apoyar su misión y contribuir al cuidado de la vida”, señaló.

7. Termales de Santa Rosa de Cabal

Los Termales de Santa Rosa de Cabal son otra de las alternativas para quienes buscan turismo de naturaleza y descanso. El complejo informó que sus establecimientos fueron inspeccionados y no sufrieron afectaciones, por lo que sus servicios continúan disponibles para los visitantes.

8. Manizales y el camino hacia el Nevado del Ruiz

Manizales también continúa con labores de recuperación y mantiene algunas restricciones, pero el departamento conserva parte de su oferta turística asociada a la montaña, los miradores y la cultura cafetera.

Uno de los principales atractivos es el Nevado del Ruiz, referente natural de Caldas y uno de los destinos de alta montaña más reconocidos de la región. El lugar se encuentra habilitado y sus vías de acceso están disponibles, aunque, como ocurre con cualquier desplazamiento hacia zonas de montaña, es necesario verificar las condiciones antes de viajar. Le puede interesar: Estos son los países a los que los colombianos pueden viajar sin visa: hay más de 90 destinos

La invitación, sin embargo, no significa ignorar las zonas que todavía enfrentan daños. Antes de viajar es necesario consultar el estado de las vías, las restricciones de movilidad y los requisitos de ingreso de cada atractivo, especialmente en áreas naturales y de montaña. El Eje Cafetero todavía está en recuperación, pero algunos de sus destinos ya están listos para recibir nuevamente a los viajeros. Recuerde, hacer turismo responsable puede ser, además de una forma de disfrutar sus paisajes y cultura, un aporte a las personas que dependen de que la región vuelva a ponerse en movimiento. Siga leyendo: En video | Violenta inundación en el Gran Cañón en EE. UU. deja un muerto y 15 desaparecidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas