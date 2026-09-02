¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas, edificios e infraestructura del Eje Cafetero. La emergencia también golpeó una de las actividades económicas más importantes de la región: el turismo.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas, más de 4.000 establecimientos de comercio y 15.687 trabajadores resultaron afectados. Además, cerca del 90 % de los hoteles permanecían cerrados por daños en sus instalaciones y el aeropuerto internacional Matecaña sufrió afectaciones que obligaron a suspender sus operaciones.
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El impacto se extiende más allá de las zonas directamente golpeadas. Restaurantes, hoteles, parques, operadores turísticos, transportadores y pequeños negocios dependen de los visitantes que recorren Quindío, Risaralda y Caldas.
Por eso, mientras avanza la recuperación, algunos de los principales atractivos turísticos de la región comenzaron a reabrir sus puertas después de verificar sus instalaciones. Para quienes estén pensando en viajar, estos son algunos de los destinos que ya están recibiendo visitantes.