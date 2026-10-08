Juzgado le dio la razón a Federico Gutiérrez: no tendrá que rectificar afirmaciones contra Daniel Quintero

Un nuevo round jurídico tiene la disputa entre el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el exmandatario de esta ciudad, Daniel Quintero Calle. Esta vez, con triunfo para el primero tras un fallo que le dio la razón y le negó una tutela a su contrincante.

La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que resolvió, en segunda instancia, la impugnación interpuesta dentro del trámite de acción popular presentado por Quintero Calle contra Gutiérrez.

El exalcalde había interpuesto el recurso contra el actual mandatario aduciendo supuestas calumnias al tratarlo de “bandido”, “jefe de la banda” y otras denuncias por presuntos hechos de corrupción.

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El pasado 24 de mayo, Quintero interpuso la tutela con la que buscaba que un juez ordenara a Gutiérrez rectificar públicamente algunas de sus afirmaciones hechas en la red social X (donde también mantienen otro agarrón), ofrecer disculpas mediante un video y abstenerse de utilizar en el futuro calificativos de carácter criminal contra Quintero sin que existiera una sentencia judicial en firme.

Es así como, a través de la acción, Quintero pretendía la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a la rectificación en condiciones de equidad y a la protección de la familia.