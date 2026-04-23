Sin tutela no atienden: quejas por atención en salud crecieron un 17,92% según la Defensoría

Los datos son preocupantes: en Colombia, las tutelas por falencias en atención en salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025. Es decir, se presentaron 47.500 casos más (17,92 %) en los que un ciudadano agotó todos los recursos burocráticos existentes y, aún así, no pudo acceder a medicamentos, citas o tratamientos.
Las cifras —reveladas por la Defensoría del Pueblo— son respaldadas por el panorama en las calles. El 9 de enero de 2026, cientos de personas se tomaron las entradas de las sedes de Nueva EPS en Tunja, Ibagué, Cali, Bucaramanga y otras ciudades.
En los cárteles las personas aseguraban que llevaban meses sin recibir sus medicinas: “nos engañan, no nos responden”.
Sus casos no son aislados. Según informes de la entidad mencionada, las tutelas en salud equivalen al 34 % del total de estas acciones jurídicas, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia.
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De hecho, para miles de personas en el país —según análisis de información proporcionada por la Corte Constitucional— la tutela es el único camino que encuentran para acceder de manera oportuna a servicios y medicamentos en salud.