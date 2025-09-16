x

El mensaje que delataría a Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk: “Lo siento por todo esto”

Un cruce de mensajes en Discord reveló lo que sería la confesión de Tyler Robinson, señalado de disparar contra el activista conservador Charlie Kirk durante un mitin en la Universidad del Valle de Utah. La Fiscalía pedirá pena de muerte.

  Tyler Robinson es el señalado asesino del líder conservador, Charlie Kirk en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA
    Tyler Robinson es el señalado asesino del líder conservador, Charlie Kirk en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 30 minutos
bookmark

Tyler Robinson –el señalado asesino del activista conservador, Charlie Kirk en Estados Unidos– dejó un cabo suelto. Revelaron una conversación en la que el sospechoso, al parecer, confesó que disparó el arma durante el mitin en la Universidad del Valle de Utah,

“Fui yo en la Universidad del Valle de Utah ayer. Lo siento por todo esto”, se lee en el mensaje publicado por The Washington Post y en el que citan a las autoridades. El cruce de mensajes habría ocurrido en la plataforma Discord.

Lea más: Fiscalía pedirá la pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en EE. UU.

Esa comunicación es de Robinson con sus amigos y habría ocurrido mientras las autoridades avanzaban en la búsqueda del atacante.

Los fiscales del caso ya han recopilado otras pruebas que comprometen al sospechoso: un rifle y municiones vinculadas al señalado criminal.

En la tarde de este martes, Robinson fue acusado de homicidio agravado y otros delitos. Jeff Gray, fiscal de Utah, adelantó que pedirán la pena de muerte en caso de que el detenido sea encontrado culpable.

“Es una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”, apuntó el fiscal.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

Entérese: ADN hallado en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del sospechoso, según FBI

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

Utilidad para la vida