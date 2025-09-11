FBI confirma el hallazgo del rifle utilizado en el asesinato a Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este jueves que recuperó un rifle de alto poder, presuntamente empleado en el tiroteo que cobró la vida del líder juvenil conservador Charlie Kirk. El arma fue encontrada en una zona boscosa por donde huyó el atacante, de quien las autoridades ya tienen imágenes y huellas dactilares, además de impresiones de palma y antebrazo que están bajo análisis de laboratorio. Contexto: Activista conservador Charlie Kirk murió tras el atentado en la Universidad del Valle de Utah, confirmó Trump

El FBI aseguró que avanza en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, aunque todavía no ha logrado capturar ni identificar plenamente al responsable. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó que cuentan con un video del presunto tirador en el que se le distingue con claridad, aunque por ahora no será difundido mientras avanzan las labores de identificación. “Tenemos buen material, pero estamos trabajando con diferentes tecnologías antes de hacerlo público”, señaló.