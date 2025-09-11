x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

FBI confirma el hallazgo del rifle utilizado en el asesinato a Charlie Kirk

Aunque el autor del crimen aún no ha sido capturado, los investigadores confirmaron que hallaron el arma utilizada y cuentan con imágenes claras del sospechoso.

  • Charlie Kirk en el evento antes de ser asesinado. FOTO: AFP
    Charlie Kirk en el evento antes de ser asesinado. FOTO: AFP
  • FBI confirma el hallazgo del rifle utilizado en el asesinato a Charlie Kirk
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó este jueves que recuperó un rifle de alto poder, presuntamente empleado en el tiroteo que cobró la vida del líder juvenil conservador Charlie Kirk.

El arma fue encontrada en una zona boscosa por donde huyó el atacante, de quien las autoridades ya tienen imágenes y huellas dactilares, además de impresiones de palma y antebrazo que están bajo análisis de laboratorio.

Contexto: Activista conservador Charlie Kirk murió tras el atentado en la Universidad del Valle de Utah, confirmó Trump

El FBI aseguró que avanza en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, aunque todavía no ha logrado capturar ni identificar plenamente al responsable.

El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó que cuentan con un video del presunto tirador en el que se le distingue con claridad, aunque por ahora no será difundido mientras avanzan las labores de identificación.

“Tenemos buen material, pero estamos trabajando con diferentes tecnologías antes de hacerlo público”, señaló.

FBI confirma el hallazgo del rifle utilizado en el asesinato a Charlie Kirk

Las imágenes muestran a un hombre vestido con jeans y camiseta, con el rostro cubierto, que aparenta tener edad universitaria. Los investigadores no descartan que pudiera ser alumno de la institución.

Según el reporte oficial, el sospechoso llegó al campus a las 11:52 de la mañana, subió a un techo, cruzó un edificio y luego saltó hacia la calle para escapar hacia un vecindario cercano. Mason destacó que se “mezcló bien” en el ambiente universitario, lo que dificultó su captura inmediata.

Hasta ahora, el FBI ha recibido más de 130 pistas relacionadas con el caso, todas bajo verificación en medio de lo que describen como “avances significativos” en la cacería del responsable.

Le puede interesar: Él era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió de un balazo justamente cuando hablaba de armas

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida