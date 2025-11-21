¿Cambió de parecer? Ahora Zelenski rechaza el plan de EE. UU. para ponerle fin a la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no “traicionará” a su país. Desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en cambio que el plan puede “sentar las bases” para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza. Lea aquí: Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania Para Zelenski, “Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación. “Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, añadió, y dijo que las propuestas estadounidenses auguran “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia”. Varios medios, incluida la agencia AFP, publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la Otan, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

Trump dijo que el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, es una fecha límite “adecuada” para recibir una respuesta por parte de Kiev. Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea antes, en 2014. Según Putin, “Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”, y aseguró que en caso de rechazo del plan, Moscú está dispuesto a lograr sus objetivos “por las armas, en el marco de una lucha armada”. Le puede interesar: “Estoy decepcionado, pero no he roto con él”: Trump sobre Putin tras ultimátum a Rusia Zelenski prometió que presentará “alternativas” a la propuesta de Washington y aseguró que no “traicionará” a su país. Poco después, habló con el vicepresidente estadounidense JD Vance, y le aseguró que “sigue respetando” la voluntad de Trump de poner fin a la guerra. También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.

Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que “todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN”. “Nada debe decidirse sobre Ucrania sin Ucrania”, insistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier “solución de paz” para Ucrania debería respetar su “integridad territorial”.

Concesiones del plan

Según el plan consultado por la AFP, Kiev debería comprometerse a no entrar nunca en la OTAN y no podría desplegar fuerzas occidentales en su territorio, aunque sí prevé aviones de combate europeos en Polonia para proteger al país. La propuesta retoma varias demandas formuladas por Rusia y rechazadas por Kiev, entre ellas que Ucrania ceda el este del país y acepte la ocupación de una parte del sur de Ucrania.