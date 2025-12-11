La UdeA busca transformar la pedagogía con su nuevo laboratorio Fedulab

La Universidad de Antioquia presentó Fedulab como una apuesta directa por transformar la formación docente a partir de tecnologías emergentes que ya están redefiniendo la enseñanza.

Se trata de un laboratorio pionero en Colombia por integrar simulación háptica, inteligencia artificial y prototipado en un mismo espacio, que nació con la intención de preparar a los futuros maestros para los desafíos educativos del siglo XXI mediante investigación, creación y experimentación guiada; y que marca un giro en la manera en que la Facultad de Educación concibe el desarrollo pedagógico.

Pero, ¿cómo opera en la práctica? Ubicado en el Bloque 9 del campus universitario en Medellín, Fedulab se concibe como un entorno donde la apropiación tecnológica acompaña la construcción de herramientas didácticas contextualizadas. Entonces hay robots elaborados con piezas de Lego, impresoras 3D y sistemas de simulación que se convierten en puntos de partida para explorar rutas pedagógicas que conecten el juego, el diseño y la creación con las necesidades reales del aula.

La decana Bibiana María Cuervo Montoya resumió el espíritu del proyecto al señalar que es “un lugar para pensar, crear y aprender juntos”, donde la tecnología se articula con vínculos y conversaciones que buscan una educación más humana y pertinente.