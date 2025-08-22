Un menor, un taxista y una mujer embarazada, entre las víctimas del atentado en Cali

Cali vive horas de duelo tras el atentado con un camión cargado con cilindros explosivos que sacudió la tarde de este jueves la Base Aérea Marco Fidel Suárez. La detonación, ocurrida hacia las 2:50 p. m., dejó seis personas muertas, más de 60 heridas y graves daños en la infraestructura, locales comerciales y viviendas aledañas.

Entre las víctimas mortales se encontraba un joven de 17 años que iba con su madre hacia el centro de la ciudad para comprar implementos de peluquería. “Mi sobrino recibió todo el impacto en el pecho y falleció de inmediato. La mamá quedó muy malherida, la trasladaron, pero no sabemos en qué clínica está”, relató Víctor Muñoz, familiar del adolescente, a Noticias RCN.

Le puede interesar: “Llamamos al Estado a que atienda las víctimas”: ONU por atentado terrorista en Cali

También se confirmó la muerte de Cristian Leandro, un joven bailarín y creador de contenido digital, recordado por su energía y carisma.

Otro de los fallecidos fue un taxista que esperaba el cambio de luz en un semáforo cuando se produjo la explosión. “Un compañero fue vilmente asesinado por esta acción terrorista”, expresó Johnny Rangel, vocero del gremio de taxistas en Cali. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agregó que entre las víctimas también había una mujer en embarazo, aumentando la dimensión de la tragedia.

El atentado no solo golpeó a las familias, sino que dejó escenas de caos en clínicas y hospitales de la ciudad. Decenas de heridos llegaron con quemaduras, fracturas y lesiones por esquirlas. Vecinos del sector relataron que la onda expansiva destruyó ventanas, techos y negocios completos, en una de las zonas más transitadas de la capital del Valle.

Sobre los presuntos responsables, la investigación va dirigida hacia el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco. “Esas seis personas que murieron eran transeúntes que estaban en este lugar”, afirmó el ministro Sánchez, quien advirtió que el país debe mantenerse en “máxima alerta” ante la posibilidad de nuevos ataques.

Lea aquí: Atención: Aumentan a 13 las víctimas mortales del atentado a helicóptero antinarcóticos en Antioquia.

El Gobierno anunció además una recompensa de 3.200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Marlon, señalado como uno de los responsables directos del atentado.

La Fiscalía y la Policía trabajan de manera conjunta para identificar la ruta del vehículo cargado con explosivos y a quienes facilitaron su ingreso a la zona.

Mientras tanto, Cali permanece en estado de conmoción. La explosión no solo se sintió en las inmediaciones de la base militar, sino en varios barrios de la ciudad. Para muchos habitantes, el estruendo recordó los peores años del conflicto armado, ahora reactivado por el accionar de las disidencias.