“Usted tiene derecho a mentir”: la inusual declaración del magistrado de la Corte en pleno interrogatorio a Sandra Ortiz

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, es considerada una de las piezas clave dentro del entramado de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque ha mostrado resistencia para colaborar con la justicia, Ortiz ha empezado a dar su versión de los hechos, aunque con evidente cautela. En ese contexto, Blu Radio reveló apartes del interrogatorio que le realizó el magistrado auxiliar Álex Movilla Andrade en junio de 2024, cuando la exfuncionaria aún no había decidido declarar con contundencia.

En los audios difundidos llama la atención una inusual advertencia hecha por el magistrado. Movilla le recordó a Ortiz que, en tanto no haya aceptado colaborar con la justicia, no está obligada a autoincriminarse, incluso si eso implica faltar a la verdad.

“Si usted falta a la verdad o la calla total o parcialmente respecto de usted, atención a esto, si respecto de su situación usted me dice mentira, usted falta a la verdad, no ocurre absolutamente nada. Si yo le hago alguna pregunta y usted considera que la respuesta que me ofrece, o que le ofrece a la Corte, es una respuesta veraz pero que le causa perjuicio a sus intereses jurídicos, usted tiene derecho a mentir”, le dice el magistrado.

Esa aclaración se da en un momento en que las autoridades intentan que Ortiz colabore formalmente, como ya lo han hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados como protagonistas del desvío multimillonario de recursos públicos a través de contratos amañados desde la UNGRD.

