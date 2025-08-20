USO responde a Petro: “Negacionismo es acabar con el petróleo y la soberanía energética de Colombia”

Un episodio insólito marcó la agenda presidencial de esta semana. El presidente, Gustavo Petro, tenía programado un encuentro con la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más influyente del sector petrolero y gasífero del país, para el martes a las 4:00 p. m. en Casa de Nariño. Sin embargo, el mandatario no asistió.
Durante su tradicional Consejo de Ministros transmitido en cadena nacional, el jefe de Estado confesó que no estuvo en la cita porque simplemente se quedó dormido y nadie lo despertó.
“Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, dijo Petro en medio de la sesión.
La afirmación encendió las redes sociales, donde llovieron críticas: “O sea, la culpa es de los demás por no despertarlo”, “qué vergüenza que diga eso, me quedé dormido”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X, antes Twitter.