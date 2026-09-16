Uno de cada dos carros nuevos ya es eléctrico o híbrido: Tesla y BYD concentran más del 60% en 2026

El carro eléctrico dejó de ser una rareza en las calles colombianas y comenzó a disputarles espacio a los motores de combustión. En agosto, por primera vez, los vehículos híbridos y eléctricos representaron 50,6% de todos los vehículos nuevos matriculados en Colombia. Es decir, uno de cada dos carros que llegaron al registro en el mes utilizaba alguna de estas tecnologías.
La velocidad del cambio también se refleja en las cifras. En agosto se matricularon 4.542 vehículos eléctricos, un crecimiento de 176% frente a las 1.647 unidades del mismo mes de 2025.
Los híbridos sumaron otras 9.195 unidades, con un incremento de 51,6%. En conjunto, fueron 13.737 vehículos, frente a un mercado total de 27.124 unidades.
El fenómeno no es de un solo mes, puesto que entre enero y agosto de 2026, Colombia acumuló 33.889 vehículos eléctricos nuevos, 222,5% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos llegaron a 63.210 unidades, con un crecimiento de 61%. En total, estas dos tecnologías suman 97.099 registros en los primeros ocho meses del año.
Para entender el tamaño del salto basta mirar hacia atrás. Entre enero y agosto de 2024 se habían matriculado 3.842 vehículos eléctricos. Dos años después, el acumulado de 2026 es casi nueve veces mayor.
Y dentro de ese mercado hay otro fenómeno: la electrificación está llegando de la mano de marcas que hace pocos años prácticamente no tenían presencia en el país.
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