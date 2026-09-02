En imágenes | Velatón por Michelle Dayana: así homenajearon a la niña en Antioquia

Con velas encendidas, camisetas blancas y oraciones, habitantes de distintos municipios de Antioquia se reunieron la noche del martes, 1 de septiembre, para recordar a Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de 6 años encontrada sin vida tras permanecer desaparecida durante ocho días. La velatón, convocada por la Gobernación de Antioquia, reunió a cientos de personas que llevaron una vela como muestra de solidaridad con la familia de la menor. En Envigado, el homenaje contó con la presencia del gobernador Andrés Julián Rendón, quien acompañó a los ciudadanos que se sumaron al acto de oración y memoria. En Buriticá, donde fue encontrada la niña, la comunidad participó masivamente. En contexto: ¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia

La comunidad de Buriticá se reunió para orar por el eterno descanso de Michelle Dayana Henao Chavarría. Foto: Alcaldía Buriticá

La Alcaldía de Buriticá señaló que el municipio se unió en un momento de “reflexión y solidaridad” y elevó sus oraciones por Michelle Dayana y por la protección de los niños, niñas y adolescentes.

En ese municipio, en horas de la tarde, el alcalde José Luis Rodríguez Úsuga acompañó al gobernador y a habitantes de Buriticá en una oración realizada en el Santuario San Antonio por el eterno descanso de Michelle Dayana. Entérese: Piden moción de censura contra ministro de Defensa por muerte de tres menores en bombardeo

El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez Úsuga, acompañaron el homenaje a Michelle Dayana. Foto: Alcaldía Buriticá

Durante el homenaje, la administración municipal envió un mensaje de acompañamiento a la madre y demás familiares de la niña, en medio del duelo por su muerte, en acompañamiento estuvo también la banda sinfónica del municipio por acompañar el acto y darle “decoro en el marco del respeto a este momento”.

Con velas encendidas, habitantes de Buriticá expresaron su solidaridad con la familia de Michelle Dayana. Foto: Alcaldía Buriticá

La comunidad, además, expresó un llamado a construir un entorno en el que “el respeto, la paz y el amor sean los pilares fundamentales” de la sociedad. Entérese: Secuestro en Anorí terminó en tragedia: cuatro fueron liberados, tres aparecieron muertos y una joven sigue desaparecida

La velatón reunió a habitantes de Buriticá en una noche de oración y solidaridad por Michelle Dayana. Foto: Alcaldía Buriticá

La velatón ocurrió un día después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de la menor en una zona rural de Buriticá. Michelle Dayana había desaparecido el lunes 24 de agosto, después de salir de su vivienda.

Durante los días de búsqueda, familiares, habitantes de Buriticá, organismos de socorro y autoridades participaron en el operativo para encontrarla. La búsqueda terminó el lunes 31 de agosto, cuando fue localizada sin vida en el sector de La Aguacatala, aproximadamente a media hora del barrio Cristo Rey, donde había sido vista por última vez.

Velas y oraciones acompañaron el homenaje a Michelle Dayana en Buriticá. Foto: Alcaldía Buriticá

Lea también: Caminantes encontraron restos óseos en zona despoblada de Envigado Según los registros de una cámara de seguridad, la niña salió de su casa tras brincar un muro y posteriormente pasó por una vivienda donde funciona una huerta. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

El gobernador Rendón, a través de X, confirmó entonces la noticia y expresó su solidaridad con la familia: “Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo el mandatario.

Tras la muerte de la niña, la Gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo en el departamento. Además, la recompensa por información que permita esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte fue elevada a $100 millones.

Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, fue hallada sin vida en zona rural de Buriticá tras permanecer ocho días desaparecida. Foto: Gobernación de Antioquia

La investigación continúa para establecer qué ocurrió con Michelle Dayana después de que salió de su vivienda y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo desapareció Michelle Dayana Henao Chavarría? Michelle Dayana desapareció el lunes 24 de agosto, después de salir de su vivienda en Buriticá. Según los registros de una cámara de seguridad, posteriormente pasó por una vivienda donde funcionaba una huerta. ¿Qué recompensa ofrecen por información sobre el caso de Michelle Dayana? La recompensa fue elevada a $100 millones por información que contribuya a esclarecer la desaparición y posterior muerte de la niña.

¿Cuándo desapareció Michelle Dayana Henao Chavarría? Michelle Dayana desapareció el lunes 24 de agosto, después de salir de su vivienda en Buriticá. Según los registros de una cámara de seguridad, posteriormente pasó por una vivienda donde funcionaba una huerta. ¿Qué recompensa ofrecen por información sobre el caso de Michelle Dayana? La recompensa fue elevada a $100 millones por información que contribuya a esclarecer la desaparición y posterior muerte de la niña.