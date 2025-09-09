En vivo | El empate dura poco, porque Venezuela vuelve a anotar y vence 2-1 a Colombia. Vea los goles

El técnico Néstor Lorenzo confirmó la nómina titular de Colombia que irá con Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jéfferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Colombia llega al cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con el tiquete en mano, pero con una deuda pendiente en su fútbol colectivo. La clasificación, asegurada de manera anticipada, no ha borrado las dudas sobre el rendimiento de la selección dirigida por Néstor Lorenzo, cuya propuesta ha sido objeto de críticas por la falta de contundencia y fluidez en el juego. Y el último examen no será nada sencillo: visitar a Venezuela en condición de visitante, un terreno históricamente esquivo para la Tricolor.

Para los venezolanos, el duelo tiene un condimento especial. El conjunto dirigido por Fernando Batista aún pelea por un cupo en el repechaje, lo que representaría la primera clasificación mundialista en la historia de la Vinotinto. Nada más motivador que enfrentar a Colombia, rival que siempre es tomado como un clásico de frontera, cargado de tensión, orgullo y un trasfondo de rivalidad deportiva que convierte cada encuentro en un pulso distinto.

Un historial adverso

Los números hablan por sí solos: en nueve partidos de Eliminatorias disputados en Venezuela, Colombia apenas ha logrado dos victorias, ambas muy espaciadas en el tiempo. La primera se remonta a 1996, cuando ganó 0-2 con autoridad. La segunda, mucho más reciente, fue en el camino a Catar 2022, con un apretado 0-1 que significó apenas un respiro en medio de una campaña turbulenta que terminaría en fracaso.

En el resto de compromisos, el balance es poco alentador: cinco empates y cinco derrotas. Duelos en los que, por lo general, la Vinotinto sacó ventaja del calor, la presión local y la motivación de aguarle la fiesta al vecino. Ejemplos claros están en las caídas de 2009 (2-0) y 2013 (1-0), que dejaron heridas profundas en la afición colombiana.

Colombia en Venezuela por Eliminatorias

2022: Venezuela 0-1 Colombia

2017: Venezuela 0-0 Colombia

2013: Venezuela 1-0 Colombia

2009: Venezuela 2-0 Colombia

2005: Venezuela 0-0 Colombia

2001: Venezuela 2-2 Colombia

1996: Venezuela 0-2 Colombia

1985: Venezuela 2-2 Colombia

1969: Venezuela 1-1 Colombia

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: