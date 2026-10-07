“La idea es volverlos a presentar”: Gobernación hará ajustes en vías por $4 billones que sacó del proyecto de valorización

La Secretaría de Infraestructura no descarta volver a presentar ante la Asamblea las dos grandes vías por $4 billones que tuvo que retirar en los últimos días del proyecto de valorización, que fue aprobado este martes por esa corporación. Así lo anticipó el secretario Sebastián Castaño Gómez, quien señaló que esa cartera ya emprendió un proceso de ajuste para revisar varias inquietudes que plantearon diputados y que generaron que el proyecto aprobado esta semana tuviera que reducir su alcance de manera ostensible. Cabe recordar que, de una lista inicial compuesta por seis tramos viales, tasados en $4,8 billones, la administración departamental terminó retirando los dos tramos viales más costosos, proyectados para realizarse a través del modelo de alianza público privada. Le puede interesar: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia Tras ese ajuste, la Asamblea dio luz verde para avanzar con la estructuración de cuatro tramos viales de 76 kilómetros y un valor de $852.497 millones. Dicho paquete está compuesto por los corredores El Canadá - El Carmen de Viboral, La Unión - El Carmen de Viboral, Jericó - Buenos Aires - La Bodega (Andes), y el circuito de Urabá Ríogrande - Nueva Colonia - Embarcadero - Zungo - Casa Verde. El visto bueno de la Asamblea se produjo luego de un debate que duró más de nueve horas este martes y que, pese a pasar holgadamente con 13 votos positivos y solo 6 negativos, no estuvo exento de polémica.

Dentro de los principales detractores de la iniciativa estuvo el gremio bananero de Urabá y algunos municipios como Cisneros, este último incluido precisamente en uno de los tramos que se retiró y quedaron en veremos. “Augura no se opone a la competitividad de Antioquia, nos oponemos a que esta infraestructura sea financiada de manera desproporcionada por un sector productivo que tanto le ha aportado a la región de Urabá”, expresó por ejemplo el vocero de Augura, Marco Tulio Calvo Sánchez. Por su parte, la alcaldesa de Cisneros, Lina María Correa, también envió un oficio a la Asamblea asegurando que los habitantes de ese municipio no estarían dispuestos a pagar más impuestos. Lea además: Antioquia será la segunda más golpeada por caos en presupuesto que dejó Petro Durante la discusión de este martes, otros alcaldes de Urabá, como el de Carepa, Agapito Murillo Palacios, apoyaron el proyecto y resaltaron la necesidad de avanzar en esos proyectos viales. El argumento central de la Gobernación para acudir al mecanismo de los cobros de valorización —que sólo quedará en firme luego de que se culmine un estudio de factibilidad en cada una de las vías reseñadas en el proyecto— es que ya agotó los recursos que tenía disponibles por otras fuentes de financiación para los proyectos que se necesitan en varias regiones. Según sostuvo la Secretaría de Infraestructura, en los últimos tres años ya se han invertido $2,7 billones en la malla vial de Antioquia, $1,5 billones de recursos propios, $383.251 millones en regalías, $71.630 millones en una mezcla de regalías y recursos propios, y otros $776.912 millones en proyectos viabilizados a través del modelo de obras por impuestos.

Pese a que tanto en comisión primera como en la plenaria, la iniciativa de la administración departamental contó con mayorías, durante el debate los diputados plantearon algunas dudas sobre los corredores más costosos, tal como lo reseñó el secretario Castaño. “Nosotros retiramos, entre el primer debate y el segundo, el corredor de Santuario-Providencia por unas observaciones que nos hicieron los diputados referentes a las bases catastrales que se habían tenido, las cuales están siendo objeto de revisión, y lo mismo con unas zonas de citación donde el municipio de Marinilla y el municipio de Cisneros pidieron una revisión especial. Nosotros estamos haciendo estas revisiones para poder volver a ingresar y a presentar el proyecto con todas esas claridades que pidieron los honorables diputados”, dijo. Puede leer: Antioquia será la segunda más golpeada por caos en presupuesto que dejó Petro A renglón seguido, el funcionario señaló que ambos corredores siguen en el radar de prioridades y se espera volver a presentarlos a la Asamblea. “Tanto ese corredor que estuvo en el último proyecto de ordenanza que se retiró, como el de La Ceja-La Pintada, que son corredores que se piensan financiar vía APP, la idea es volverlos a presentar porque se requieren de estos recursos para poder lograr su cierre financiero, ya que vía peajes no son 100% financiables”, agregó. Finalmente, el secretario señaló que, tras la luz verde de la Asamblea de este martes, la Secretaría culminará unos estudios de beneficio y censo de predios, así como unos estudios técnicos, para posteriormente decidir en donde se derramaría la valorización en los cuatro tramos viales que ya fueron aprobados. “Nos toca también una participación ciudadana donde se convoca a los propietarios para que conformen la junta de predios y propietarios y poder terminar los estudios de factibilidad. Adicionalmente, la Asamblea ordenó que se conformara una comisión accidental para ellos estar muy pendientes del proceso, de que se terminen con buena finalidad los estudios de factibilidad y se garantice la participación ciudadana”, explicó. Amplíe la noticia: Las siete vías que Antioquia buscará ejecutar con el cobro de valorización

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