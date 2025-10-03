x

¿Alianza a la vista? Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño se reunieron y hablaron de “unidad de la derecha” en presidenciales

Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño se reunieron para explorar la unidad de la derecha rumbo a las presidenciales de 2026. Conoce los detalles de esta posible alianza.

  Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño fueron vistos juntos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. FOTO: Cortesía Miguel Uribe Londoño
    Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño fueron vistos juntos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. FOTO: Cortesía Miguel Uribe Londoño
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

¿Se está gestando una alianza? Los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño fueron vistos este jueves en una reunión, en el marco de una serie de encuentros con sus militantes de derecha, para explorar la posibilidad de realizar movidas estratégicas de cara a la megaconsulta interpartidista prevista para marzo.

La periodista y el precandidato del Centro Democrático compartieron una fotografía en redes sociales, imagen que despertó interés en los seguidores y generó dudas sobre una posible alianza rumbo a la Presidencia.

Dávila destacó la trayectoria de Uribe Londoño en la “lucha por el legado” de su hijo, quien fue víctima de un atentado que lo permaneció durante casi dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta su fallecimiento el 11 de agosto de este año.

"Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo Miguel. Compartimos una valiente misión: recuperar a Colombia. Dios no nos desampara", escribió la precandidata.

Por su parte, Uribe Londoño respondió con una publicación similar, destacando lo siguiente: “¡Todos juntos, salvaremos a Colombia!”.

"Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional. ¡Todos juntos, salvaremos a Colombia!", se lee en su mensaje.

Vicky Dávila compartiendo con Miguel Uribe Londoño. FOTO: Cortesía Miguel Uribe Londoño
Vicky Dávila compartiendo con Miguel Uribe Londoño. FOTO: Cortesía Miguel Uribe Londoño

Uribe Londoño había señalado en una entrevista con la cadena CNN que, tras la muerte de su hijo, recibió el acompañamiento de amigos, políticos y gobiernos internacionales, pero también percibió indiferencia por parte del presidente Gustavo Petro. Al mismo tiempo, se enfatizó en la necesidad de identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Jr.

"A mí nadie me va a devolver a Miguel, pero sí queremos ayudar a encontrar a los autores intelectuales... y creo que vamos por buen camino. La Fiscalía está haciendo un muy buen trabajo. ¿Cuál es el obstáculo? Petro", afirmó el precandidato en entrevista con CNN, agregando que “¿Por qué Gustavo Petro quiere distraer la investigación?, ¿a qué le teme?"

Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ya había expresado su voto de confianza en Dávila. "Reunión con Vicky Dávila. Todo nuestro respeto a su candidatura independiente. Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático", señaló.

Vicky Dávila compartiendo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Cortesía Álvaro Uribe Vélez
Vicky Dávila compartiendo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Cortesía Álvaro Uribe Vélez

Y agregó el expresidente: “Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”.

¿Por qué se reunió Vicky Dávila con Miguel Uribe Londoño?
Para evaluar la unidad de la derecha y definir estrategias de cara a la megaconsulta interpartidista de 2026.
¿Qué opinó Álvaro Uribe sobre la reunión?
El expresidente expresó respeto por la candidatura independiente de Dávila y destacó la importancia de cuidar el proceso electoral.
¿Cuándo se realizará la megaconsulta interpartidista?
La consulta está prevista para marzo de 2026, como parte de la estrategia de las fuerzas políticas de derecha.
