Video | Así fue la aparatosa caída de Lady Gaga durante un concierto en Las Vegas

Un video que muestra a Lady Gaga sufriendo una caída durante su más reciente presentación en Las Vegas se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras interpretaba la canción Vanish into you, parte de su nuevo álbum Mayhem, en el marco de su gira mundial The Mayhem Ball. Durante el show, la artista caminaba por una pasarela situada debajo del escenario, muy cerca del público, cuando resbaló y cayó al suelo. La escena fue grabada por varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en TikTok, Instagram y X.