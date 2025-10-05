Video | Este es el gol de Daniel Muñoz en la Premier League, ahora es el máximo defensor goleador y figura del Crystal Palace

El fútbol inglés volvió a escuchar el grito colombiano. En el minuto 40 del duelo entre Everton y Crystal Palace, el lateral derecho Daniel Muñoz apareció en el área rival para cerrar una contra perfecta y poner el 1-0 parcial, un tanto que confirma su espectacular temporada en la Premier League 2025. El lateral antioqueño no solo atraviesa el mejor momento de su carrera, sino que se ha convertido en el jugador más determinante entre los defensas del campeonato, con 12 participaciones de gol (6 goles y 6 asistencias) en todas las competiciones. Ningún otro zaguero en Inglaterra ha influido tanto en el marcador como él. Puede leer: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, campeones en Inglaterra; su equipo venció al Liverpool en la Community Shield

Daniel Muñoz, el colombiano más decisivo en Europa

A sus 29 años, el lateral derecho formado en Águilas Doradas y figura de la Selección Colombia vive una temporada de ensueño. Su constancia, despliegue físico y capacidad para romper líneas lo han convertido en un jugador clave dentro del esquema ofensivo del Crystal Palace, equipo que dirige Oliver Glasner. Muñoz no solo defiende: marca, asiste y lidera. Su rendimiento ha sido tan alto que el medio Sports Illustrated FC lo catalogó como uno de los mejores laterales de la Premier League. Mientras que el periodista español Álvaro de Grado lo elevó aún más: "No me parece ninguna locura afirmar esto: el colombiano Daniel Muñoz es uno de los mejores carrileros del mundo. Si a alguien se le ocurren mejores que él en línea de cinco, que lo ponga. Es el futbolista del Palace que más balones toca en el área: defiende, marca y asiste. Top".

Los números no mienten: Muñoz, talismán del Palace