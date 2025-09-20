Cara y sello para colombianos en la Premier League: Muñoz y Lerma celebran, mientras que Arias y Mosquera no levantan cabeza

El Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sigue con su buen inicio de curso y con su victoria por 2-1 ante el West Ham suma 9 puntos y es cuarto de la Liga Premier; mientras que el Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera perdió en casa ante el Leeds United y ocupa la última casilla de la tabla.
Para Arias y Mosquera el panorama no es fácil, ya que su equipo acumuló su quinta derrota en la Premier League y son últimos, casilla 20 de la primera división de Inglaterra, lo que los hace estar en zona de descenso.