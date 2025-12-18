Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa

Un poderoso acto de amor, de padre y nostalgia por los que ya no están se tomó la final de la Copa BetPlay 2025 en medio de los disturbios que empañaron la fiesta del fútbol en el estadio Atanasio Girardot.

En medio del título de Atlético Nacional, tras vencer 1-0 al DIM en el partido de vuelta ante su gente, un padre de familia, en homenaje a su hijo fallecido en el reciente accidente de bus, en donde 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, llevó a Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, del DIM —novia y también víctima del siniestro— a ver por primera vez un clásico paisa.

Durante el video, grabado y publicado en redes sociales por Win Sports, este hombre relató que nunca había dejado ir a su hijo a un clásico paisa por lo que esto mismo implica, tal y como quedó registrado en esta ocasión tras acabarse el encuentro.

Pero ahora, que ya no está Matías, expresó que quiso llevar a cumplir su sueño de estar en el máximo escenario de los antioqueños para que pudiera estar un clásico entre Medellín y Nacional, que lastimosamente termino en una batalla campal entre hinchas.