Video | Senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, volvió a insultar a Mbappé: “Este hijo de p&#@ le niega la mano a Gill...”

Continúa el rifirrafe y con insultos subidos de tono desde Sudamérica a Europa. En la “tribuna” del Senado de Paraguay, la confrontación entre el delantero de Francia y Real Madrid, Kylian Mbappé, y la senadora Celeste Amarilla, explotó nuevamente este miércoles 8 de julio tras nuevos insultos hacia el jugador europeo. Le puede interesar: Mbappé tildó de “despreciable e indigna” a senadora de Paraguay por comentarios racistas Y es que la senadora, de 61 años, volvió a la carga contra el delantero francés, pero ahora motivada por el cruce ocurrido entre el arquero guaraní Orlando Gill y el número 10 de Francia luego de finalizar el encuentro que ganaron los galos por la mínima ante la Albirroja en los octavos de final.

El detonante del nuevo ataque contra Mbappé y antecedentes del conflicto

En su última intervención ante el pleno paraguayo, realizado este miércoles en el Congreso de ese país, Amarilla justificó, otra vez, su indignación describiendo la escena vivida en el terreno de juego con duras descalificaciones hacia el futbolista europeo: “¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño, que seguramente por primera vez estaba jugando ante el mundo en un Mundial, le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca”, expresó la senadora.

Esta declaración se sumó a un historial de agresiones verbales previas por parte de la legisladora, quien ya había recibido el calificativo de “despreciable” por parte de Mbappé tras un discurso anterior en el hemiciclo. Las nuevas declaraciones por parte de la funcionaria paraguaya han desatado una nueva ola de críticas en redes sociales. Iniciada la controversia tras los octavos de final, la senadora arremetió contra el origen y la actitud del jugador en unos términos que despertaron el rechazo de la plantilla francesa. “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido; como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, le dijo la senadora a Mbappé.

Las divisiones y posturas en el Senado

El conflicto ha sumado otros actores en la Cámara de Paraguay. El senador Nano Galaverna también intervino calificando al atacante de “petulante” y emitiendo un comentario tachado de homófobo al manifestar que “Mbappé ya tiene antecedentes”, aludiendo al suceso en el que Cáceres afirmó que Mbappé le ofreció “un beso”. A pesar de compartir la ofensiva contra el deportista, Galaverna y Amarilla mantienen una rivalidad directa. El senador acusó previamente a su colega de sostener “una actitud discriminatoria y violenta” desde el origen de la controversia.

Asimismo, la senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó este martes 7 de julio con demandar al futbolista francés Kylian Mbappé por llamarla “mujer despreciable e indigna de su cargo”, en medio de la polémica ya mencionada. “Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo”, sostuvo la senadora, que se disculpó por sus dichos hacia el francés y pidió que el futbolista también lo haga. “Me retracté (...) ese fue un desatino”, dijo.

Mbappé en medio del partido de Francia vs. Paraguay. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe