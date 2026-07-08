Video | Senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, volvió a insultar a Mbappé: “Este hijo de p&#@ le niega la mano a Gill...”

Continúa el rifirrafe y con insultos subidos de tono desde Sudamérica a Europa. En la “tribuna” del Senado de Paraguay, la confrontación entre el delantero de Francia y Real Madrid, Kylian Mbappé, y la senadora Celeste Amarilla, explotó nuevamente este miércoles 8 de julio tras nuevos insultos hacia el jugador europeo.
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Y es que la senadora, de 61 años, volvió a la carga contra el delantero francés, pero ahora motivada por el cruce ocurrido entre el arquero guaraní Orlando Gill y el número 10 de Francia luego de finalizar el encuentro que ganaron los galos por la mínima ante la Albirroja en los octavos de final.