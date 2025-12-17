Videos | Violencia empañó la final de Copa: batalla entre hinchas en el Atanasio dañó la premiación de Nacional

Con el pitazo final del duelo entre DIM y Atlético Nacional que consagró al verde como campeón, la fiesta se dañó porque los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del Atanasio Girardot. El personal de logística del estadio salió corriendo hacia el sector de occidental para tratar de controlar lo que se desató en la tribuna y la zona de traslado en el campo, pero no pudieron contener a la turba. De inmediato, el personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, que es el antiguo Esmad, tuvo que ingresar para controlarlos en el sector norte. Ahí empezaron las peleas, y el lanzamiento de palos de pólvora que empañaron la fiesta de la final.

Después, los aficionados ofuscados, ingresaron a occidental parte baja y empezó una pelea campal entre ambas hinchadas. Algo que opacó la bonita final que habían planificado los aficionados, ya que tanto en la salida de los equipos como en el entretiempo se vivió un clima de gran espectáculo con fuegos pirotécnicos, pólvora y humo de colores.

Pero, lastimosamente todo se dañó. El UNDMO disipó todo lo que ocurrió. A los hinchas de Nacional se los llevaron a sur, mientras que a los del Medellín los llevaron hacia norte. La premiación no se llevó a cabo. A los jugadores del verde los trasladaron de inmediato al camerino para protegerlos de lo que se estaba viviendo en el campo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez rechazó lo sucedido en el Atanasio, confirmó que está al frente de la situación y aseguró que los responsables asumirán las consecuencias: “No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos”. “No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. (...) Qué decepción. Estoy al frente de la situación”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

A las afueras del estadio, el servicio del metro también se vio afectado. Tras las salida de los aficionados, se presentaron desórdenes en los alrededores del escenario y por ello, su operación se vio interrumpida. La empresa de transporte anunció que las estaciones Suramericana, Estadio y Floresta de la línea B del metro, están temporalmente fuera de servicio.