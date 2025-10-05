“Hoy en día siento por Pablo Escobar un profundo odio”: habla Virginia Vallejo

Virginia Vallejo, la reconocida expresentadora y exmodelo que alcanzó la fama en la televisión colombiana durante los años 80, habló sobre su turbulenta vida y su célebre romance con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
A sus 76 años, la autora, que actualmente vive exiliada en un apartamento en Miami, dio una entrevista con el programa Los Informantes, en la que abordó sin rodeos su relación con el capo.
Puede leer: La Hacienda Nápoles se “desnarcotiza”: ya es el cuarto parque de diversiones más visitado de América Latina
Vallejo fue tajante al asegurar que no se arrepiente de haber amado a Escobar, el peor criminal de la historia de Colombia y uno de los más sanguinarios y crueles de la historia.
“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, enfatizó.