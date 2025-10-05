“Hoy en día siento por Pablo Escobar un profundo odio”: habla Virginia Vallejo

Virginia Vallejo, la reconocida expresentadora y exmodelo que alcanzó la fama en la televisión colombiana durante los años 80, habló sobre su turbulenta vida y su célebre romance con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. A sus 76 años, la autora, que actualmente vive exiliada en un apartamento en Miami, dio una entrevista con el programa Los Informantes, en la que abordó sin rodeos su relación con el capo. Puede leer: La Hacienda Nápoles se “desnarcotiza”: ya es el cuarto parque de diversiones más visitado de América Latina Vallejo fue tajante al asegurar que no se arrepiente de haber amado a Escobar, el peor criminal de la historia de Colombia y uno de los más sanguinarios y crueles de la historia. “Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, enfatizó.

A pesar de su falta de arrepentimiento por el amor vivido durante cinco años, la escritora recalcó que sus sentimientos han cambiado drásticamente: “hoy en día siento por Pablo un profundo odio”. Además, Vallejo insiste en corregir la forma en que se define su vínculo histórico, señalando que la relación era de iguales. “Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (...) Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales”, subrayó.

Así fue como inició la relación entre Vallejo y Escobar

La presentadora narró que el inicio de su relación se dio en 1982, cuando ella visitó la Hacienda Nápoles en compañía de su novio de la época, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay. La seducción no fue por su parte, sino que “Pablo me conquistó a mí”, especialmente después de que él le salvara la vida de un remolino en el río. Le puede interesar: Vergonzoso: ahora venden en la Comuna 13 la Operación Orión como “atractivo turístico” Vallejo confesó que, si bien sabía que él estaba casado, acordaron que la relación sería completamente secreta y se veían a solas, usualmente en Nápoles, en el penthouse que Escobar tenía en un edificio pequeño. Aunque ella ya sabía que él era un capo del narcotráfico, no le importaba de dónde provenía el dinero, sino “lo que hace con eso y, además, sus planes de sacar dizque a esa ciudad (Medellín) de la pobreza”. A pesar de la controversia que la persigue, Virginia Vallejo afirma que su vida es interesante porque fue la primera en muchas cosas, incluyendo el haberse metido con un delincuente. Vallejo salió de Colombia el 18 de julio del 2006, en un avión de la DEA, llegando a Estados Unidos como testigo protegido luego de declarar contra las mafias y sus vínculos con la política. Desde su exilio en Miami, vive en un conjunto residencial para adultos mayores.