¿Volverá Mi Casa Ya? Esto proponen los candidatos presidenciales para reactivar la vivienda en los próximos 4 años

La vivienda es uno de los temas centrales de la campaña presidencial de 2026, en medio de un panorama marcado por la desaceleración del sector constructor, la caída de subsidios y mayores dificultades para acceder a casa propia. El sector, considerado uno de los principales motores económicos del país y generador de más de 1 millón de empleos en construcción, atraviesa un momento de enfriamiento. Actualmente, Colombia cuenta con 18,9 millones de hogares, de los cuales 7,7 millones viven en arriendo. Puede leer: ¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años Además, en los últimos cinco años la proporción de propietarios cayó más de cinco puntos porcentuales, mientras que la cifra de arrendatarios aumentó en la misma proporción, reflejando los cambios en el acceso a vivienda. La reducción de subsidios también ha impactado el mercado. Según datos de Camacol, entre 2020 y 2023 se entregaban en promedio 70.000 subsidios de vivienda al año. Sin embargo, en 2024 y 2025 la cifra cayó a 58.677. Puede leer: Medellín, entre las ciudades que más se valoriza la vivienda usada A esto se suma que este 2026 fue suspendido el programa Mi Casa Ya, destinado a subsidios para cuota inicial y tasa de interés, debido a falta de recursos. Pese a ello, continúan operando apoyos desde cajas de compensación y programas regionales como Mi Casa en Bogotá, Mi Casa Bacana en Atlántico, Mi Techo Propio en Barranquilla, Casa Mía en Cali y Viva Mi Casa en Antioquia. El deterioro de la actividad edificadora también refleja el momento del sector. En los últimos 12 meses a febrero de 2026, las iniciaciones de vivienda cayeron 40,7%, los lanzamientos disminuyeron 11,6% y la oferta retrocedió 1,4%, según Camacol.

Subsidios, cierre financiero y vivienda rural: los puntos en común

De acuerdo con un análisis realizado por Metrocuadrado sobre los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, existen varios puntos de coincidencia entre las propuestas. Entérese: Colombianos pisan fuerte en mercado inmobiliario de EE. UU.: ya están en top-10 de compradores extranjeros La mayoría de aspirantes reconoce la desaceleración del sector y plantea aumentar la construcción de vivienda para reducir el déficit habitacional. También coinciden en la necesidad de garantizar el cierre financiero para los hogares y reactivar programas como Mi Casa Ya. Otro de los consensos es que el debate no debe centrarse en eliminar subsidios, sino en garantizar su sostenibilidad y focalización. Además, varios candidatos plantean fortalecer la articulación entre Gobierno, entidades territoriales y sector privado. Las propuestas también incluyen un enfoque creciente hacia vivienda rural, subsidios para mejoramiento habitacional y programas de arriendo social, reconociendo que no todos los hogares podrán acceder a vivienda propia en el corto plazo. Le puede interesar: Los errores que usted podría estar cometiendo en el ahorro para la cuota inicial de su vivienda “Las propuestas evidencian que la vivienda seguirá siendo un eje central en la agenda nacional. El reto estará en implementar políticas que permitan reactivar el sector, garantizar el acceso a vivienda y reducir el déficit habitacional, en un entorno que exige sostenibilidad, articulación institucional y soluciones adaptadas a la realidad de los hogares colombianos”, afirmó Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Paloma Valencia propone un millón de viviendas y uso del ahorro pensional

Foto: Camilo Suárez

La senadora Paloma Valencia plantea reactivar el mercado de vivienda nueva desde los primeros 100 días de gobierno mediante la recuperación de Mi Casa Ya y del programa Semillero de Propietarios. Su propuesta también incluye Casa Semilla, un esquema de vivienda rural basado en autoconstrucción asistida, mediante entrega de materiales, diseños y acompañamiento técnico de ingenieros y arquitectos. Valencia propone construir 1 millón de viviendas, facilitar el cierre financiero con apoyo bancario y garantías estatales, agilizar trámites para proyectos VIS y No VIS y permitir el uso del ahorro pensional para compra de vivienda.

Iván Cepeda plantea una política integral de hábitat

Foto: Colprensa

La propuesta de Iván Cepeda se enfoca en una política integral de vivienda que articule vivienda, suelo, servicios públicos, transporte y ordenamiento territorial. Su plan contempla habilitar suelo urbano, fortalecer la vivienda social y rural, priorizar población vulnerable y promover el arriendo social como política pública. Vea aquí: La expansión que no se detiene: así crece la construcción en el Oriente antioqueño También propone impulsar programas de mejoramiento de vivienda, acceso a servicios básicos y fortalecimiento de la autoconstrucción.

Abelardo de la Espriella apuesta por créditos hipotecarios al 2%

Foto: Manuel Saldarriaga

El enfoque de Abelardo de la Espriella está orientado hacia la inversión privada y la seguridad jurídica para el sector constructor. Entre sus propuestas está convertir a 1,2 millones de arrendatarios en propietarios mediante créditos hipotecarios con tasa fija del 2% a 30 años. Además, plantea subsidios de $52 millones para vivienda VIS dirigida a poblaciones vulnerables, reducción de trámites, incentivos para constructores y fortalecimiento de alianzas público-privadas.

Sergio Fajardo plantea fortalecer Mi Casa Ya y crear una ventanilla digital

Foto: Julio César Herrera

El candidato Sergio Fajardo propone mantener y mejorar los programas actuales de vivienda, especialmente Mi Casa Ya, sin desmontarlos. Su meta contempla 1 millón de soluciones habitacionales, distribuidas entre 750.000 viviendas nuevas y 250.000 mejoramientos de vivienda. También propone subsidios plurianuales, coordinación con el sistema financiero, fortalecimiento de vivienda rural y arriendo social, así como una estrategia urbana basada en densificación y cercanía a centros de empleo. Dentro de sus iniciativas figura la creación de una Ventanilla Digital Única del Hábitat para agilizar trámites.

Claudia López prioriza subsidios, arriendo social y sostenibilidad

Foto: Colprensa

La exalcaldesa Claudia López propone 600.000 soluciones habitacionales durante el próximo cuatrienio. Su plan incluye 250.000 subsidios para compra de vivienda, 200.000 beneficiarios en programas de arriendo social y 150.000 mejoramientos habitacionales. Además, plantea subsidios a tasa e inicial, programas de bancarización para hogares, reactivación del crédito hipotecario y creación de un Banco Nacional de Suelos. Más noticias: Colombianos viven cada vez más solos: 1 de cada 5 hogares ya es unipersonal También propone incentivos para proyectos sostenibles y actualización de instrumentos de ordenamiento territorial.

Roy Barreras propone vincular remesas con acceso a vivienda

Foto: Colprensa

Por su parte, Roy Barreras plantea una transformación estructural del sistema de vivienda, con énfasis en colombianos residentes en el exterior. Su propuesta busca articular remesas con programas de acceso a vivienda, incluyendo aportes estatales para cuota inicial. El plan también contempla incentivos como exenciones de impuesto predial, tasas preferenciales, subsidios diferenciados y mecanismos de ahorro programado, con enfoque en sostenibilidad fiscal y generación de empleo. Consulte: ¿“Efecto Petro”? Informe advierte deterioro que sus decisiones le han causado al sector vivienda

El próximo Gobierno enfrentará retos en subsidios y acceso a vivienda