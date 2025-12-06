Volcán Puracé está en alerta naranja: columna de ceniza superó los 700 metros, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este sábado 6 de diciembre que el Volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, continúa en alerta naranja, tras registrar un comportamiento inestable marcado por sismicidad asociada al movimiento de fluidos y varias emisiones de ceniza. Además, informó que el fenómeno se ha mantenido desde el boletín extraordinario emitido el día anterior y que el nivel de alerta no cambia debido a la persistencia de señales internas que evidencian actividad anómala.
Lea también: Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles
Según el SGC, desde la tarde del viernes y hasta las 8:30 a. m. de este sábado se observó sismicidad de tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizada principalmente bajo el cráter del Puracé. Estos eventos están directamente relacionados con el movimiento de fluidos y la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. La entidad también reportó tremor continuo, un indicador relevante porque refleja un proceso interno constante dentro del edificio volcánico.