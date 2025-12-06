Volcán Puracé está en alerta naranja: columna de ceniza superó los 700 metros, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este sábado 6 de diciembre que el Volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, continúa en alerta naranja, tras registrar un comportamiento inestable marcado por sismicidad asociada al movimiento de fluidos y varias emisiones de ceniza. Además, informó que el fenómeno se ha mantenido desde el boletín extraordinario emitido el día anterior y que el nivel de alerta no cambia debido a la persistencia de señales internas que evidencian actividad anómala. Lea también: Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles Según el SGC, desde la tarde del viernes y hasta las 8:30 a. m. de este sábado se observó sismicidad de tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizada principalmente bajo el cráter del Puracé. Estos eventos están directamente relacionados con el movimiento de fluidos y la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. La entidad también reportó tremor continuo, un indicador relevante porque refleja un proceso interno constante dentro del edificio volcánico.

Durante este periodo se registraron seis emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió del régimen de vientos, que en las últimas horas se ha orientado preferencialmente hacia el oriente. El episodio más destacado ocurrió a las 6:04 a. m., cuando una columna de ceniza superó los 700 metros sobre la cima del volcán. Cada emisión generó alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil debido a su potencial impacto en operaciones aéreas. El SGC reiteró que la alerta naranja significa que el volcán presenta cambios significativos en su comportamiento y que tiene un nivel de actividad superior al habitual. Este estado indica que el sistema volcánico está evolucionando y que existe la posibilidad de una erupción en días o semanas, aunque no implica que sea inminente. Por eso, la entidad enfatiza que la vigilancia se mantiene en tiempo real y que cualquier variación será comunicada de inmediato.

Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. FOTO cortesía SGC