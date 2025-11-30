Volcán Puracé sigue inquieto: reportan más ceniza, gases, olor a azufre y 23 alertas por actividad

El Volcán Puracé no baja la guardia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que vigila de cerca la cadena volcánica Los Coconucos, las señales sísmicas vinculadas al movimiento de fluidos siguen activas desde que el nivel pasó a alerta naranja.

Son sismos tipo Tremor y Largo Periodo, ambos típicos de la salida constante de gases volcánicos.

Algunas de esas señales han estado asociadas a pequeñas emisiones de ceniza que el viento ha dispersado hacia distintas zonas. Una de las más importantes se registró a las 4:06 a.m. del 30 de noviembre, un tremor volcánico continuo acompañado de una columna de ceniza que superó los 500 metros sobre la cima del Puracé.

La altura total no pudo confirmarse debido a las condiciones climáticas.

En estos días, las columnas de gases y ceniza han alcanzado alturas entre 500 metros y 1,4 kilómetros, un comportamiento que llevó al SGC a emitir 23 alertas dirigidas a la aeronáutica civil.

La más reciente se lanzó a las 4:15 a.m. de este viernes, también por un tremor continuo.

Entérese: Se activa Sala de Crisis Nacional por alerta naranja en Volcán Puracé y aumento de sismicidad