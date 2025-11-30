x

Volcán Puracé sigue inquieto: reportan más ceniza, gases, olor a azufre y 23 alertas por actividad

El volcán Puracé sigue en alerta naranja por tremores, emisiones de ceniza y fuertes olores a azufre que han afectado zonas rurales y parte de Popayán.

  • Registro de la cámara Piocollo ubicada a 2 km en dirección nororiente del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza fina con una altura mínima estimada de 500 m sobre la cima del volcán. FOTO: Servicio Geológico Colombiano.
    Registro de la cámara Piocollo ubicada a 2 km en dirección nororiente del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza fina con una altura mínima estimada de 500 m sobre la cima del volcán. FOTO: Servicio Geológico Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 8 horas
El Volcán Puracé no baja la guardia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que vigila de cerca la cadena volcánica Los Coconucos, las señales sísmicas vinculadas al movimiento de fluidos siguen activas desde que el nivel pasó a alerta naranja.

Son sismos tipo Tremor y Largo Periodo, ambos típicos de la salida constante de gases volcánicos.

Algunas de esas señales han estado asociadas a pequeñas emisiones de ceniza que el viento ha dispersado hacia distintas zonas. Una de las más importantes se registró a las 4:06 a.m. del 30 de noviembre, un tremor volcánico continuo acompañado de una columna de ceniza que superó los 500 metros sobre la cima del Puracé.

La altura total no pudo confirmarse debido a las condiciones climáticas.

En estos días, las columnas de gases y ceniza han alcanzado alturas entre 500 metros y 1,4 kilómetros, un comportamiento que llevó al SGC a emitir 23 alertas dirigidas a la aeronáutica civil.

La más reciente se lanzó a las 4:15 a.m. de este viernes, también por un tremor continuo.

Entérese: Se activa Sala de Crisis Nacional por alerta naranja en Volcán Puracé y aumento de sismicidad

Caída de ceniza y olor a azufre, reportes desde veredas y norte de Popayán

Habitantes de la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, y de zonas cercanas como Mina de Azufre, Agua Hirviendo y la vía a Totoró reportaron caída de ceniza muy fina y fuertes olores a azufre entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. del 29 de noviembre.

Incluso en el norte de Popayán se percibieron estos olores, confirmando que la dispersión de gases alcanzó áreas más pobladas.

Lea aquí: Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

¿Qué implica la alerta naranja? Hay fluctuaciones, riesgos y prudencia

El SGC explicó que, mientras el Puracé permanezca en alerta naranja, es normal que la actividad tenga altibajos. En algunos momentos podría parecer que todo se calma, pero eso no indica una vuelta a la estabilidad.

Para bajar a alerta amarilla se requiere un periodo prolongado de observación en el que se evalúe si los parámetros monitoreados muestran una tendencia clara hacia la normalidad.

Por eso, la recomendación es no acercarse al edificio volcánico y seguir de manera estricta la información oficial. Las autoridades locales, departamentales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantienen vigilancia constante ante cualquier eventualidad.

Conozca más: Aumenta actividad volcánica del Puracé: reportan caída de ceniza en varias localidades del Cauca

Recomendaciones y monitoreo constante del SGC

El SGC insistió en que la evolución del fenómeno se está monitoreando en tiempo real y que cualquier cambio será informado de inmediato a través de sus boletines extraordinarios y canales oficiales.

Por ahora, el volcán se mantiene en alerta naranja, un nivel que indica cambios importantes en los parámetros del sistema volcánico y que obliga a reforzar la prevención en toda la zona de influencia.

Además: Video | Volcán Puracé en Cauca emitió una columna de ceniza de 1,7 kilómetros: mantienen alerta amarilla

