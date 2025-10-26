Se ha reportado alto flujo de votación en 40 mesas de cerca de 20.000 instaladas: Registraduría

La jornada de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada este domingo 26 de octubre, dejó un panorama desigual en las regiones del país. Mientras en algunos municipios los votantes enfrentaron filas interminables y desorganización, en otros los puestos de votación estuvieron vacíos o con mínima participación ciudadana.

En Bucaramanga, uno de los principales centros urbanos del oriente colombiano, la jornada transcurrió sin mayores aglomeraciones. En la Escuela Normal Superior, donde se habilitaron cinco mesas de votación, fueron contados los ciudadanos que llegaron desde temprano. La mayoría eran adultos mayores y personas de mediana edad, mientras que la presencia de jóvenes fue escasa.

Un panorama similar se registró en la sede principal de la Registraduría Nacional en Bucaramanga, donde también se observó baja afluencia. “Hay más jurados que votantes”, comentó uno de los ciudadanos que acudió en horas de la mañana.

Según la Registraduría, se ha reportado alto flujo de votación en 40 mesas de cerca de 20.000 instaladas en todo el territorio nacional.

“Como ocurre normalmente, estas mesas fueron fraccionadas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempo”, dijo Hernán Penagos, registrador nacional.