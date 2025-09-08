En las votaciones del Presupuesto Participativo, la asistencia se incrementó un 74% ¿por qué?

Las votaciones para definir en qué se invertirán los recursos del Presupuesto Participativo (PP) en Medellín terminó este domingo, 7 de septiembre, marcando un nuevo récord de presencia en estas jornadas: asistieron más de 168 mil personas, es decir que se superó con creces la participación que hubo el año anterior.
Por norma, el PP equivale al 5% del presupuesto de inversión dentro del presupuesto total de la capital antioqueña que definan el Concejo y la Alcaldía, lo cual en este momento significa cerca de 500.000 millones de pesos, y son recursos que se destinan de acuerdo con las prioridades que definen las mismas comunidades.
En las votaciones pueden decidir todas las personas mayores de 14 años en votaciones que ocurren de manera virtual durante una semana completa y por un día de manera presencial; este año fue el domingo 7 de septiembre con 195 puntos habilitados en las 16 comunas urbanas y cinco corregimientos, a los cuales asistieron en total 168.156 habitantes, un guarismo que representa un incremento del 74,2 por ciento frente a 2024, cuando participaron 96.528 personas.
Al discriminar la votación, se tiene registro de 15.150 votos presenciales, en tanto que las votaciones virtuales marcaron un incremento del 101 por ciento si se comparan los 75.881 votos depositados en 2024 con los 153.008 de este año a través de la plataforma digital.