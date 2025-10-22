Los trinos políticos de la magistrada Oviedo que revelan sesgo y su salvamento de voto en caso de Álvaro Uribe

La magistrada María Leonor Oviedo Pinto fue la única que presentó salvamento de voto en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de primera instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su escrito, explicó sus discrepancias frente a la decisión mayoritaria adoptada por sus colegas Manuel Antonio Merchán Gutiérrez (ponente del fallo) y Alexandra Ossa Sánchez.
Al mismo tiempo, la magistrada Oviedo Pinto solicitó que se confirmara la sentencia dictada previamente por la jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, y sostuvo que los hechos atribuidos al expresidente encajaban con lo proferido en primera instancia.