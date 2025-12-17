¿Prefiere a Netflix? Warner Bros Discovery rechazó la contraoferta de Paramount

Warner Bros Discovery rechazó el miércoles una contraoferta de compra presentada por su competidor Paramount la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir a la gran compañía de cine y televisión.

En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount “no responde a los intereses de WBD”.

Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.

“Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas”, señaló el texto de WBD.