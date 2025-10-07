x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados”

La empresa pretende modernizar sus aviones Boeing 737-8 MAX y 737-800 con tres tipos de secciones en las que incluye un pago superior dependiendo de la elección.

  • La aerolínea canadiense WestJet modificará algunos de sus aviones para que los pasajeros paguen más por reclinar sus asientos. FOTO: Captura de video
    La aerolínea canadiense WestJet modificará algunos de sus aviones para que los pasajeros paguen más por reclinar sus asientos. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

¿Qué opina? Una nueva estrategia comercial que está implementando la aerolínea canadiense WestJet en sus aviones Boeing 737-8 MAX y 737-800 tienen molestos a muchos usuarios en las redes sociales. La empresa anunció que cobrará un valor adicional a los pasajeros que deseen reclinar su asiento durante los vuelos a fin de evitar conflictos entre viajeros y conservar el “espacio personal”.

Los pasajeros de clase económica estándar no podrán reclinar sus puestos (echarlos hacia atrás), ya que estos contarán con un “fixed recline design” (diseño de reclinación fija). No obstante, quienes deseen mayor comodidad deben pagar por la sección “Extended Comfort” (comodidad extendida), una “versión mejorada” dentro de la clase económica que ofrece más espacio para las piernas y asientos reclinables.

Lea también: Aeropuerto El Dorado de Bogotá reanudó operaciones tras suspensión temporal por baja visibilidad

También existe la opción de pagar por la cabina “Premium”, que según incluyen cojines, respaldos reclinables y un reposacabezas con capacidad de ajuste en cuatro direcciones, aunque con un costo mucho más alto, según se lee en el sitio web oficial.

“La distribución de nuestra cabina renovada satisface las diversas preferencias de nuestros pasajeros. Ya sea que opten por asientos Premium con comodidades adicionales y más espacio para las piernas, o por precios más accesibles con menos espacio, nos complace presentar esta gama de productos para que nuestros pasajeros disfruten”, afirmó Samantha Taylor, vicepresidenta ejecutiva y directora de experiencia de WestJet.

Quejas en redes sociales por estrategia comercial de WestJet

Algunos usuarios en redes sociales rechazaron la nueva estrategia comercial, pues consideran que el hecho de pagar por un asiento ya es demasiado.

“Ya la comodidad aérea está pasando a ser secundaria. Lo importante para las aerolíneas es mover rebaños. Mientras más especímenes puedan montar en los aviones, mejor para ellos”, se lee en un comentario en X.

InfogrÃ¡fico
Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados”

“Nos falta poco para viajar parados... ‘Corriéndose al fondo que hay lugar atrás’”, escribieron.

InfogrÃ¡fico
Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados”

“Cobrarán hasta el aire que respires y cada vez te tratarán peor. Esto es con casi todas las aerolíneas: pagas un dineral para ser maltratado”, añadieron.

InfogrÃ¡fico
Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados”

En Colombia, la aerolínea Avianca también ha realizado reconfiguraciones en sus cabinas, incorporando tres tipos de asiento: Premium, Plus y Economy. Por su parte, Latam cuenta con el producto llamado Latam+ (Economy Plus), que ofrece más espacio para las piernas, mayor reclinación y embarque prioritario.

Wingo tiene con la opción de “Asientos juntos”, la cual está pensada para las parejas que deseen viajar en puestos consecutivos. Este servicio tiene un costo menor que seleccionar dos asientos diferentes por separado y garantiza que ambos pasajeros viajen uno al lado del otro.

Siga leyendo: Reservas aéreas hacia Colombia para fin de año aumentan 5%, ¿cuántos visitantes se esperan?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida