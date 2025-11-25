De Mejía a Guerrero: los delegados cuestionados de Petro en universidades públicas

Al presidente Gustavo Petro se le está agrandando la lista de cuestionamientos a funcionarios o personas que ocupan cargos por designación suya. La revelación de Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá” en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) por medio de Wilmar Mejía, alto funcionario de esa entidad, pone de presente una lista de delegados presidenciales en los consejos superiores universitarios que están bajo la lupa.
Hay que recordar que, además de su alto cargo en la DNI, Petro nombró a Mejía como delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia.
Sin embargo, con la mención de Mejía en el escándalo por la infiltración de ese grupo criminal en el sector defensa del país, son tres los delegados del jefe de Estado en las universidades públicas con algún cuestionamiento.
En esa lista también se encuentran la exjefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, quien es representante presidencial ante el CSU de la Universidad Popular del Cesar; y la exintegrante de la unidad de trabajo legislativo (UTL) de alias “Jesús Snatrich” en el Congreso y actual candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, María Alejandra Rojas, delegada en el CSU de la Universidad Nacional.