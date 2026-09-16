Wingo batió récord con su Destino Oculto, agotó más de 300 sillas en solo 19 minutos

Wingo volvió a poner a prueba el apetito de los viajeros colombianos por las experiencias diferentes. La aerolínea agotó en apenas 19 minutos todos los cupos disponibles para la tercera edición de Destino Oculto, su propuesta de viajes en la que los pasajeros compran el boleto sin conocer inicialmente el destino. La venta se habilitó a las 11:59 p. m. del este martes 15 de septiembre y, mientras los viajeros más aventureros esperaban frente a sus pantallas para asegurar un lugar, en menos de 20 minutos ya no quedaban cupos. El nuevo registro supera las marcas de las dos ediciones anteriores y convierte a Destino Oculto 3 en la versión que más rápido ha vendido la totalidad de sus cupos. Más de 300 viajeros despegarán el próximo 22 de octubre desde Bogotá y Medellín hacia un destino que, por ahora, permanece bajo reserva y que este año tendrá una particularidad, serán dos paraísos los que hagan parte de la experiencia. “Destino Oculto se ha convertido en uno de los productos más esperados por nuestros viajeros”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo. El ejecutivo destacó que más de 300 personas decidieron comprar un viaje sin conocer previamente hacia dónde volarán y que la totalidad de los cupos se vendió en 19 minutos. “Confirma la conexión que hemos construido alrededor de la emoción de viajar hacia lo desconocido”, sostuvo Jiménez. Puede leer: Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares

Un viaje sin conocer el destino

La propuesta de Wingo rompe con la lógica tradicional de planear un viaje. Los pasajeros saben cuándo despegarán y desde qué ciudades lo harán, pero tendrán que esperar para descubrir el destino. En esta tercera edición, el misterio se mantendrá incluso durante los días previos al viaje. Wingo anunció que los viajeros recibirán pistas y recomendaciones para prepararse, aunque la compañía mantendrá la información principal bajo reserva. La pregunta que acompañará a los pasajeros será ¿cuáles serán los dos paraísos? La respuesta solo se conocerá cuando los aviones aterricen.

Cuatro días y tres noches con una experiencia todo incluido

Los más de 300 viajeros que compraron sus vuelos vivirán una experiencia de cuatro días y tres noches, bajo una modalidad todo incluido. Para esta edición, Wingo se unió con Corona y O Boticário, aliados de actividades sorpresa. Jiménez aseguró que la compañía busca continuar desarrollando productos que se diferencien de las experiencias tradicionales de viaje. “En Wingo queremos seguir sorprendiendo al mercado con experiencias diferentes y memorables, que nos permitan ser verdaderos cómplices de las escapadas de nuestros viajeros”. El concepto también quiere conectar a los pasajeros con destinos considerados aspiracionales dentro de Latinoamérica y el Caribe. Entérese: Wingo proyecta mover más de 700.000 pasajeros en temporada alta y lanza cinco nuevas rutas

Destino Oculto 3.

Destino Oculto se vende cada vez más rápido

La historia de Destino Oculto comenzó en 2024, cuando Wingo lanzó la primera edición de esta experiencia. En aquella oportunidad, el destino fue República Dominicana y los cupos disponibles se agotaron en menos de 24 horas. Un año después, en 2025, la propuesta tuvo como destino Montego Bay, Jamaica. En esa ocasión, los viajeros tardaron 32 minutos en comprar todos los cupos disponibles. Ahora, la tercera edición redujo todavía más ese tiempo. Destino Oculto 3 agotó sus cupos en 19 minutos, es decir, 13 minutos menos que la marca registrada en 2025. “Destino Oculto se ha convertido en uno de los productos más esperados por nuestros viajeros”, reiteró Jiménez, al explicar el comportamiento de esta tercera edición. La aerolínea también vincula la propuesta con su propósito de ser “el cómplice de las escapadas de sus viajeros”, una idea que busca llevar la marca más allá de la venta tradicional de tiquetes. Lo que sí está definido es el punto de partida: Bogotá y Medellín, las dos ciudades desde las cuales saldrán los vuelos con los más de 300 viajeros que lograron asegurar uno de los cupos.