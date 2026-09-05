“Quiero ser de verdad colombiano”: influencer Zion Hwang pide la nacionalidad y De la Espriella le responde

El creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang le solicitó públicamente al presidente Abelardo de la Espriella que le otorgue la nacionalidad colombiana, después de más de diez años de residencia en el país.
La petición fue realizada mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó su vínculo con Colombia y su intención de convertirse legalmente en ciudadano. Tras conocer el mensaje, el mandatario informó que pidió a la Cancillería revisar el caso y la solicitud conforme a la ley.