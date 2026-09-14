No es un campeón cualquiera. Alexander Zverev es uno poco convencional. No solo porque, como pocas veces ocurre en el tenis, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos del 2026 se demoró casi 30 segundos para darse cuenta de que había conseguido su segundo título de Grand Slam. Ocurrió así: después de que Ben Shelton envió una pelota fuera del campo del estadio Arthur Ashe de Nueva York, el tenista alemán, de 29 años, no festejó, sino que caminó hacia atrás, mirando al suelo, calculando cómo haría su próximo saque.

Sin embargo, la gente se puso de pie. Aplaudió. La jueza de silla leyó los resultados y anunció a Zverev como ganador. Fue entonces cuando alemán, que ganó el Roland Garros de este año, cayó en la cuenta de que consiguió el título. “Gané”, dijo sorprendido. Luego empezó a festejar. “Pensaba que el partido iba 5-1, sinceramente. Eso me ayudó. De haber sabido que era el punto de partido habría cometido tres dobles faltas en lugar de una”, aseguró.

¿Cómo ha sido la lucha de Zvereve contra la diabetes y qué peligros corre?

Su “descuido” para celebrar no es lo único que hace particular el triunfo de Zverev. El alemán es, sobre todo, un ejemplo de lucha. No solo porque después de perder tres finales de torneos de Grand Slam (US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025), ya consiguió dos grandes. También, sobre todo, porque no se ha dejado amainar por la vida. “Sascha”, como es conocido, sufre de diabetes tipo 1. “Esa es una condición en la que el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que crean la insulina, que es la hormona que mantiene la glucosa de la sangre en un nivel óptimo y que sea utilizada como energía”, aseguró David Pérez, médico internista y profesor en la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia. Zverev lleva 25 años con el diagnóstico. Los médicos notificaron de la situación a su madre cuando tenía cuatro. Le dijeron que, por la condición, el hijo no solo tendría una vida limitada; sino que no se podría dedicar al deporte de alto rendimiento.

La mujer no dijo nada. Pero manifestó, al salir del consultorio: “si quiere ser tenista, lo será. Esta enfermedad no nos va a definir”. Gracias al ímpetu de la madre, y a la disciplina que le inculcó para que se cuidara, Alexander no dejó el deporte, sino que adaptó su vida para competir sin problema. En los partidos, Zverev siempre tiene pegado en los brazos un dispositivo de la marca MiniMed –empresa que trabaja con personas diabéticas y es una de sus patrocinadoras–, que va conectado a un celular que le informa cómo están los niveles de glucosa en su cuerpo y que observa cada que hay una pausa en el juego. Cuando es necesario, Zverev se inyecta insulina. El domingo lo hizo. En un descanso vio que tenía los niveles de azúcar en la sangre altos por lo que, sentado tras el final de un set, debió aplicarse el medicamento en una pierna.

“Cuando alguien sano hace ejercicio, el cuerpo ajusta la cantidad de insulina y glucosa en la sangre según lo que necesite los músculos automáticamente. Cuando se tiene diabetes, la regulación no existe: depende de la dosis, el alimento, el organismo la asume. El riesgo más grande que se puede correr es que se produzca una hipoglucemia (que baje la glucosa)”, aseguró el doctor Pérez. Por eso la Federación Internacional de Tenis está al tanto de la condición médica del deportista, le tienen permitido ponerse la insulina y que se mida los niveles de glucosa en tiempo real. Todo esto hace que Zverev sea uno de los campeones más “inusuales” de la historia del tenis.

¿Cuál es la labor social de Zverev?