Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se declara fan del pandebono: “Es mi comida favorita”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó Seba Seba, una panadería de origen colombiano ubicada en Jackson Heights, Queens, donde conoció parte de la historia del establecimiento y probó varias preparaciones tradicionales.
Durante su visita, Mamdani conversó con Luis Velázquez, uno de los hermanos que fundaron el negocio hace 38 años junto con Rubén Velázquez. Los propietarios le contaron al mandatario las dificultades que enfrentaron durante los primeros años, especialmente porque llegaron a Estados Unidos sin saber inglés.
“Durante los primeros dos años fue muy difícil, pero luego comenzó a cambiar. Y cambió tan bien que pude volver a proveer para mis hijos. Mi hermano también pudo proveer para los suyos. Créeme, ¿qué más podemos pedir?”, le contó uno de los hermanos.
En medio de la conversación, el alcalde probó algunos de los productos de la panadería, entre ellos el pandebono y el agua de panela, dos preparaciones asociadas a la gastronomía colombiana.