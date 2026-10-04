Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se declara fan del pandebono: “Es mi comida favorita”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó Seba Seba, una panadería de origen colombiano ubicada en Jackson Heights, Queens, donde conoció parte de la historia del establecimiento y probó varias preparaciones tradicionales. Durante su visita, Mamdani conversó con Luis Velázquez, uno de los hermanos que fundaron el negocio hace 38 años junto con Rubén Velázquez. Los propietarios le contaron al mandatario las dificultades que enfrentaron durante los primeros años, especialmente porque llegaron a Estados Unidos sin saber inglés. “Durante los primeros dos años fue muy difícil, pero luego comenzó a cambiar. Y cambió tan bien que pude volver a proveer para mis hijos. Mi hermano también pudo proveer para los suyos. Créeme, ¿qué más podemos pedir?”, le contó uno de los hermanos. En medio de la conversación, el alcalde probó algunos de los productos de la panadería, entre ellos el pandebono y el agua de panela, dos preparaciones asociadas a la gastronomía colombiana.

“¡Una visita muy especial en Seba Seba! Queremos agradecer al alcalde de Nueva York por visitarnos y compartir un momento tan especial con nosotros”, escribieron en la cuenta Sebasebabakery.

La reacción de Mamdani frente al pandebono quedó registrada en videos que posteriormente circularon en redes sociales. “¡El pandebono es increíble!”, afirmó el alcalde, quien además aseguró que se trata de su comida colombiana favorita. En otra conversación con la creadora de contenido colombiana ‘Chinita Paisa’, Mamdani volvió a referirse al producto y bromeó sobre su intención de bajar de peso. “El pandebono estaba increíble. Justo antes bromeaba diciendo que estaba tratando de encontrar maneras de bajar de peso, y ahora encuentro una manera de subirlo, pero estoy muy, muy emocionado de hacerlo”, dijo. Siga leyendo: Supermercados públicos en Nueva York: el polémico plan del alcalde Mamdani para vender alimentos 30% más baratos

La historia de los hermanos detrás de Seba Seba

La visita también permitió conocer parte de la historia de Luis y Rubén Velázquez, quienes fundaron Seba Seba hace 38 años en Jackson Heights. Los hermanos hablaron con Mamdani sobre los primeros años del negocio y el esfuerzo que significó establecerse en Nueva York. Según relataron, después de un comienzo difícil, el establecimiento comenzó a crecer y les permitió sostener a sus respectivas familias. La historia llevó a una conversación sobre la palabra “berraco”, un término colombiano que ‘Chinita Paisa’ le explicó al alcalde como una manera de describir a una persona trabajadora, perseverante y capaz de salir adelante frente a las dificultades. Mamdani repitió la palabra y la utilizó para referirse a los dos hermanos que crearon la panadería. “Para mí no hay mejor ejemplo de ‘berraco’ que estos dos hermanos que hace 38 años crearon Seba Seba. Sigue siendo toda una institución”, afirmó. Le puede interesar: Promesa de campaña de Mamdani se hace realidad: Nueva York aprueba congelar el precio de alquileres de vivienda

Mamdani también habló sobre la cultura colombiana

Además de probar los productos de la panadería, el alcalde habló sobre las conexiones culturales que encontró durante la visita, particularmente al conocer el significado de la panela. “Creo que lo que también fue muy hermoso es entender los puntos en común entre culturas. Ya sabes, cuando me lo estaban explicando, esto es algo con lo que crecí escuchando su descripción bajo el nombre de jaggery (panela), y ahora entiendo lo que es en un contexto colombiano. Es una hermosa forma de mezclar culturas aquí en la ciudad del mundo”, señaló. El mandatario también se refirió a la presencia de la comunidad colombiana en Nueva York y aseguró que su administración busca que esta diáspora continúe creciendo.