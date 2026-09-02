Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Colombiano de 64 años que solicitaba asilo fue detenido por ICE en Washington; familia pide ayuda

El adulto mayor no tiene antecedentes penales y estaba en su solicitud de asilo. Se encontraba en Estados Unidos desde el 2018.

  • Zoilo Manuel Viloria, de 64 años, fue detenido por ICE pese a no tener antecedentes y con una solicitud de asilo en trámite. Su familia pide ayuda. Fotos: Capturas videos @steffviva
    Zoilo Manuel Viloria, de 64 años, fue detenido por ICE pese a no tener antecedentes y con una solicitud de asilo en trámite. Su familia pide ayuda. Fotos: Capturas videos @steffviva
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Un colombiano en Estados Unidos vuelve a ser víctima del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. En esta ocasión, el afectado es Zoilo Manuel Viloria, de 64 años, quien fue detenido por el ICE en Washington mientras estaba en un restaurante y con una solicitud de asilo en trámite.

Viloria llegó al país norteamericano en 2018 con una visa de turismo y el propósito de visitar a su hija Stephany, quien es médica y residente en el sur de Florida. Sin embargo, mientras estaba en territorio estadounidense, la situación en Colombia se fue empeorando.

Zoilo, quien en su tierra natal se dedicaba a administrar su negocio de taxis, comenzó a ser blanco de extorsionadores que enviaron panfletos con graves amenazas de muerte contra él y su familia. Ante ese inminente peligro, su propio círculo le imploró que no regresara a Colombia, por lo que en 2019 presentó formalmente una solicitud de asilo.

Mientras esta solicitud estaba en trámite, según relató su hija ante medios estadounidenses, el hombre de 64 años cumplió de manera estricta con las leyes: obtuvo un permiso de trabajo oficial, tramitó su licencia de conducir y pagaba puntualmente sus impuestos cada año. Pasó de ser dueño de una empresa de taxis a hacer labores de mantenimiento.

Lea también | Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

Sin embargo, el fin de semana en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, Zoilo y su compañero de labores, Carlos Rueda, se detuvieron en el estacionamiento de un McDonald’s para comprar café antes de iniciar su jornada de trabajo.

Sin que ellos se dieran cuenta, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encontraban en el estacionamiento escaneando las placas de los vehículos para verificar si los propietarios eran ciudadanos o residentes estadounidenses.

Al salir del McDonald’s para subir al auto, los oficiales abordaron a Zoilo hablando en español y le preguntaron por su estatus migratorio. Él, visiblemente nervioso, les entregó y mostró toda su documentación en regla. A pesar de esto, los agentes lo esposaron.

Viloria fue recluido temporalmente en Tacoma; sin embargo, ya fue trasladado en un operativo de custodia federal hacia un centro de detención en El Paso, Texas. Su familia ha denunciado el trato recibido durante el traslado, describiéndolo como sumamente doloroso y traumático para un adulto mayor de su edad sin historial criminal.

Sobre su estatus, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Viloria no registra antecedentes penales en Estados Unidos, pero justifican su detención mencionando que, aunque ingresó legalmente en 2018, violó la ley al permanecer en el país más tiempo del autorizado una vez vencida su estancia de turista.

Las autoridades han sostenido que una solicitud de asilo pendiente no concede un estatus legal formal ni definitivo en el país, por lo que determinaron que, según ellos, el colombiano debe continuar bajo custodia de ICE mientras avanza su proceso de expulsión.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El caso tiene en vilo a su familia. Su hija, Stephany, ha iniciado acciones legales para solicitar una audiencia de fianza que le permita a Zoilo salir del centro de reclusión y esperar el desenlace de su caso en libertad.

Siga leyendo: Agente de ICE que asesinó al colombiano Johan Durán tiene antecedentes de violencia doméstica, abuso y trastornos mentales

Preguntas y respuestas

¿Por qué detuvieron a Zoilo Viloria si tenía una solicitud de asilo pendiente?
Según el DHS, una solicitud de asilo pendiente no otorga un estatus migratorio legal definitivo. Las autoridades argumentan que Viloria permaneció en Estados Unidos después de vencer su autorización como turista, por lo que permanece bajo custodia de ICE.
¿Qué pasó con la solicitud de asilo de Zoilo Viloria?
Zoilo Viloria presentó su solicitud de asilo en 2019, después de recibir amenazas de muerte y extorsiones en Colombia. Al momento de su detención, el proceso todavía estaba pendiente y no había recibido una decisión definitiva.
¿Zoilo Viloria tenía antecedentes penales en Estados Unidos?
No. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Viloria no registra antecedentes penales en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades justificaron su detención por haber permanecido en el país después del vencimiento de su estancia como turista.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos