Este es Abel Stiven Carabalí, el exfutbolista colombiano acusado de decapitar a un amigo en Chile: detalles de su captura

Un giro radical de las canchas de fútbol al submundo del narcotráfico y el homicidio es el que protagoniza Abel Stiven Carabalí, un caleño de 30 años que pasó de integrar la cantera de un reconocido club colombiano como el Deportivo Cali a liderar, presuntamente, una peligrosa banda criminal en Chile.
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Ahora, el exdeportista se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser capturado por su presunta responsabilidad en el brutal asesinato, desmembramiento y decapitación de quien fuera su amigo cercano durante más de ocho años.