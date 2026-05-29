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Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen

Mientras se desarrollan los trabajos, regirá un límite de velocidad de 30 km por hora. Las obras en el sector de Chuscalito tendrán un costo de $5.000 millones

  • La solución técnica incluye la construcción de una nueva tubería mediante tecnología Tunnel Liner. FOTO: ALCALDÍA
    La solución técnica incluye la construcción de una nueva tubería mediante tecnología Tunnel Liner. FOTO: ALCALDÍA
  • Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen
  • Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen
Redacción El Colombiano
hace 60 minutos
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Seis meses demorarán las obras de estabilización de la bancada de la avenida Las Palmas en el sector de Chuscalito, que ha sufrido hundimientos, afectando la movilidad vehicular.

Durante este tiempo se prevén traumatismos, pues será necesario imponer un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora con el fin de evitar accidentes.

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Los baches en esta parte llevan ya buen tiempo y eran objeto de monitoreo, pero se agravaron con las últimas temporadas invernales.

Según determinaron expertos, la afectación se originó porque las tuberías que conducen el agua de la quebrada La Concha, ubicadas bajo la vía, perdieron el soporte del terreno que las rodea, lo cual se suma a la infiltración constante de aguas lluvias a través de las fisuras del pavimento.

El efecto ha sido un mayor desplazamiento del costado occidental de la calzada y afectaciones en la banca.

Las obras que se vienen implementando tienen un avance del 20 por ciento y contemplan la intervención de 50 metros y un área aproximada de 1.628 metros cuadrados. La inversión asciende a 5.000 millones de pesos.

Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen

Las obras que se vienen implementando tienen un avance del 20 por ciento. FOTO: ALCALDÍA

De manera preliminar, el cronograma calcula que se necesita aproximadamente un semestre para ejecutar las obras principales, y de manera paralela la administración distrital adelantará el diseño de un muro de contención complementario.

“Este corredor moviliza, diariamente, a miles de vehículos entre Medellín y el Oriente antioqueño, por eso estructuramos una solución que permite intervenir la estructura hidráulica sin realizar excavaciones a cielo abierto. Adicionalmente, evaluamos la construcción de un muro de contención complementario para reforzar la estabilidad del talud y garantizar la durabilidad de la intervención”, explicó el secretario distrital de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo.

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La solución técnica incluye la construcción de una nueva tubería mediante tecnología Tunnel Liner, que permite reemplazar la estructura hidráulica sin abrir completamente la calzada.

Además, ya instalaron 74 micropilotes y avanzan en la construcción de la viga cabezal, elementos que resultan fundamentales para restablecer la estabilidad del corredor vial.

Obras en Las Palmas por hundimientos tardarán seis meses y habrá restricciones viales mientras se acometen

Ya instalaron 74 micropilotes y avanzan en la construcción de la viga cabezal para darle estabilidad a la calzada. FOTO: ALCALDÍA

La intervención ambiental constituye otro frente de trabajo. Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, detalló que personal a cargo de su dependencia está pendiente del comportamiento de la quebrada La Presidenta y se ocupa de la recuperación del paso de la quebrada La Concha, debajo de la calzada de la avenida Las Palmas, mediante una técnica constructiva subterránea que minimiza las afectaciones a la movilidad.

“Además, analizamos integralmente el drenaje del sector para reducir el riesgo hidráulico”, apuntó.

Una tercera dependencia distrital que interviene es la Secretaría de Movilidad, con medidas como la implementación de una señalización temporal, estableciendo una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora para el tránsito de vehículos y el cierre preventivo del carril derecho en sentido occidente-oriente mientras avanzan las obras.

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Igualmente, fue reubicado el paradero de buses para un sitio localizado 80 metros antes del cerramiento.

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