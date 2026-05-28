Campesinos y comisión humanitaria buscarán los 50 cadáveres que dejó la guerra de “Calarcá” y “Mordisco” en Guaviare

La comunidad rural del departamento del Guaviare y una comisión humanitaria serán los encargados de recuperar las decenas de cadáveres que dejó el enfrentamiento entre los grupos disidentes de las Farc que comandan “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

Así lo confirmaron este jueves las autoridades, tras el incidente ocurrido en la vereda La Siberia del municipio de San José del Guaviare, donde se presentó la confrontación entre grupos armados desde la noche del pasado lunes, con cerca de 50 muertos, según información de Inteligencia Militar.

Los bandos en conflicto fueron el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el comando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), y el Estado Mayor Central (EMC), de Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Lo último que se ha sabido del hecho es que el Ejército todavía no logra llegar al sitio exacto y consolidar un anillo de seguridad para la extracción de los cuerpos.

En consecuencia, durante una reunión de seguridad extraordinaria entre las autoridades de la región, se acordó gestionar con los pobladores de la vereda “una ruta social comunitaria” para que saquen los cadáveres hasta un lugar intermedio, que se mantiene en reserva, donde los forenses podrán hacer las debidas inspecciones y conducirlos a la morgue del pueblo.