Empresarios del país lanzan S.O.S. al Gobierno Petro por riesgo de racionamiento de energía y gas ante El Niño

El Consejo Gremial lanzó una advertencia urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural que enfrentaría Colombia durante el próximo fenómeno de El Niño, producto de la falta de una gestión adecuada y oportuna para anticipar los efectos climáticos y operativos del sistema.
El gremio recordó que las advertencias sobre un posible déficit energético se vienen realizando desde hace más de dos años, cuando las proyecciones oficiales ya mostraban señales de insuficiencia de oferta de energía firme frente a la demanda esperada para 2026.