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El cantante D4vd habría asesinado a la niña Celeste Rivas para ocultar la relación y pruebas de abortos, reveló la Fiscalía

Nuevas pruebas presentadas durante una audiencia en Los Ángeles sacaron a la luz conversaciones entre el artista D4vd y Celeste Rivas Hernández, una menor de edad cuyo asesinato le atribuye la Fiscalía. El cantante podría enfrentarse a cadena perpetua o a la pena de muerte de ser hallado culpable.

  • FOTO: AFP
    FOTO: AFP
  • Celeste Rivas tenía 11 años cuando comenzó una relación con el cantante D4vd. FOTO: Imágenes del caso que revela la Fiscalía.
    Celeste Rivas tenía 11 años cuando comenzó una relación con el cantante D4vd. FOTO: Imágenes del caso que revela la Fiscalía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Nuevos detalles sobre la investigación contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, salieron a la luz durante una audiencia celebrada en Los Ángeles. La Fiscalía presentó una serie de mensajes de texto intercambiados entre el artista y Celeste Rivas Hernández que, según los investigadores, evidencian que la adolescente quedó embarazada y posteriormente se sometió a un aborto meses antes de su muerte.

La audiencia preliminar contra el cantante D4vd dejó al descubierto conversaciones privadas entre el artista y Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyo asesinato le atribuye la Fiscalía de Los Ángeles. Los mensajes, junto con fotografías, registros de iCloud y pruebas de ADN, forman parte de la evidencia con la que la acusación busca que el músico enfrente un juicio por homicidio y abuso sexual de una menor.

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