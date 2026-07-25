Abelardo de la Espriella nombró a Sandra Suárez, exministra de Uribe, como directora del DPS

El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, designó como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a la antioqueña Sandra Suárez Pérez, quien fue ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006). De la Espriella hizo el anuncio este sábado y destacó de Suárez su capacidad para promover el liderazgo de las mujeres en la sociedad, además de su aporte al fortalecimiento del capital humano en Colombia. “Escritora, publicista, magíster en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos, Sandra llega con una misión clara: hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”, se lee en un post del presidente entrante.

¿Quién es Sandra Suárez, la exministra de Uribe que dirigirá el DPS de Abelardo de la Espriella?

Nacida en Medellín el 13 de febrero de 1970, Sandra Suárez es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También cuenta con una maestría en Administración Pública (MPA), que realizó posteriormente en la Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Además, cursó una especialización en Mercadeo Internacional en la Universidad EAFIT y fue consejera presidencial del Plan Colombia, un programa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Suárez llegó al cargo de ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en noviembre de 2003, tras la renuncia de Cecilia Rodríguez durante el gobierno de Álvaro Uribe. Precisamente, la antioqueña fue coordinadora de agenda en la campaña del hoy líder natural del Centro Democrático. Antes de vincularse al sector público, ocupó la gerencia general de Publicaciones Semana (Grupo Semana). Asimismo, fue gerente de la marca Yardley en Prebel S. A., empresa con sede en Medellín. Posteriormente, ejerció como directora de Comunicaciones y Mercadeo de Occel Celular y se desempeñó como ejecutiva de cuenta en la agencia Pérez Villa Publicidad, también en Medellín.

Sandra Suárez se suma a la lista de políticos nombrados en el gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella. Hasta el momento, hacen parte del equipo de Gobierno Rodrigo Lara Restrepo (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Omar Bula (Cancillería), Iván Cancino (Justicia), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), María Nohemí Arboleda (Agricultura), Alexandra Falla (TIC) y Juliana Gutiérrez (Deportes). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas