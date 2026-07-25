Abelardo de la Espriella nombró a Sandra Suárez, exministra de Uribe, como directora del DPS

El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, designó como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a la antioqueña Sandra Suárez Pérez, quien fue ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006).
De la Espriella hizo el anuncio este sábado y destacó de Suárez su capacidad para promover el liderazgo de las mujeres en la sociedad, además de su aporte al fortalecimiento del capital humano en Colombia.
“Escritora, publicista, magíster en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos, Sandra llega con una misión clara: hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”, se lee en un post del presidente entrante.