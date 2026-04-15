Estos son los 10 aeropuertos más concurridos del mundo en 2025; hubo récord histórico de pasajeros

El Consejo Internacional de Aeropuertos, ACI, (por su siglas en inglés: Airports Council International) dio a conocer el listado de los aeropuertos más transitados en el mundo durante el 2025. Este informe se da luego de un año donde, según la misma entidad, evidenció que el tráfico aéreo mundial alcanzó una cifra récord en 2025, llegando a los 9.800 millones de pasajeros, representando un incremento del 3,6% respecto al año anterior y un 7,3% por encima de los niveles previos a la pandemia de 2019. Lea también: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025 Respecto a estas cifras, ACI mencionó que el aumento del tránsito aéreo fue impulsado principalmente por la recuperación del tráfico internacional y la reactivación del mercado en la región Asia-Pacífico.

Los 10 aeropuertos más transitados del mundo

Como el aeropuerto más concurrido del mundo se mantuvo el Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) de Estados Unidos, que ha ostentado este rótulo en 27 de los últimos 28 años. Durante el 2025 registró 106,3 millones de pasajeros, siendo esto una caída de 1,6 % respecto al 2024. La segunda terminal aérea más transitada es el Aeropuerto de Dubái (DXB) en Emiratos Árabes Unidos, ocupando esta posición por tercer año consecutivo con 95, 2 millones de pasajeros, de los cuales, 95,1 millones eran usuarios de vuelos internacionales, manteniendo este lugar como el líder absoluto en tráfico internacional. Entérese: ¿Por qué los colombianos están prefiriendo República Dominicana? Los antioqueños ya representan el 26 % de los visitantes El aeropuerto Tokio Haneda (HND), en Japón, ascendió al tercer lugar con un crecimiento del 6,7% en comparación con el año anterior, siendo esto un reflejo de la recuperación de la conectividad en Asia. El Fort Worth de Dallas (DFW), Estados Unidos, registró 85,7 millones de pasajeros, manteniéndose como uno de los centros de conexión más importantes en Norteamérica, pese a que experimentó un descenso del 2,5% en su tráfico anual.

Uno de los mayores saltos lo dio el Shanghái Pudong (PVG) de China que pasó de la décima a la quinta posición con 85 millones de pasajeros en su terminal, siendo este un crecimiento del 10,7 % en comparación al 2024. El aumento se lo atribuyen a la flexibilización de las políticas de visados y la expansión de rutas internacionales por parte del gigante asiático. Otro ascenso fue el del aeropuerto Chicago O’Hare (ORD) en Estados Unidos que subió dos lugares respecto al 2024. Registró 84,8 millones de pasajeros y se destacó como el líder global en movimientos de aeronaves, realizando más de 860.000 operaciones en el año.

En el séptimo lugar se ubicó la primera terminal aérea de Europa. Se trata del Londres Heathrow (LHR) de Reino Unido. Atendió a 84,5 millones de pasajeros y fue la segunda terminal en el mundo con el tráfico de viajeros exclusivamente internacionales. El Aeropuerto de Estambul (IST) en Turquía fue el octavo más concurrido del 2025 con 84,4 millones de pasajeros, aumentando en un 61,8% en comparación con sus cifras de 2019, antes de la pandemia. La terminal Guangzhou Baiyun (CAN) de China regreso al top 10 con 83,6 millones de pasajeros. Su tráfico había caído drásticamente por las restricciones de la pandemia. El top 10 de los aeropuertos más concurridos del 2025 lo cierra Denver International (DEN), de Estados Unidos con 82,4 millones de pasajeros, confirmando el dominio de Estados Unidos, que posee cuatro de los diez aeropuertos más transitados del mundo. Siga leyendo: Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo A pesar de las cifras alentadoras del 2025, el informe subrayó la incertidumbre del sector aeronáutico enfrentando desafíos como la geopolítica (especialmente en Medio Oriente), el aumento de los precios del combustible, la inflación y los retrasos en la entrega de nuevas aeronaves, algo que podría alterar las rutas y los costos operativos en el futuro cercano.

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