Estos son los 10 aeropuertos más concurridos del mundo en 2025; hubo récord histórico de pasajeros

El Consejo Internacional de Aeropuertos, ACI, (por su siglas en inglés: Airports Council International) dio a conocer el listado de los aeropuertos más transitados en el mundo durante el 2025.
Este informe se da luego de un año donde, según la misma entidad, evidenció que el tráfico aéreo mundial alcanzó una cifra récord en 2025, llegando a los 9.800 millones de pasajeros, representando un incremento del 3,6% respecto al año anterior y un 7,3% por encima de los niveles previos a la pandemia de 2019.
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Respecto a estas cifras, ACI mencionó que el aumento del tránsito aéreo fue impulsado principalmente por la recuperación del tráfico internacional y la reactivación del mercado en la región Asia-Pacífico.