Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

En un hito histórico para la aviación colombiana, la conexión entre Bogotá y Medellín ha ingresado oficialmente al listado de las diez rutas aéreas más transitadas del planeta.

Según el informe Air Travel Statistics 2025 elaborado por la consultora internacional OAG, este corredor registró un promedio de 101 vuelos diarios durante el año 2025, posicionándose en el noveno lugar a nivel global y como la más activa de América Latina.

Lea también: Aeropuerto de Rionegro rompe por tercer año récord de pasajeros, pero segunda pista sigue en el aire

El informe de OAG también destaca que el 1 de agosto de 2025 fue el día de mayor actividad aérea en la historia reciente, con 19,8 millones de asientos programados a nivel global.

A nivel mundial, el ranking de frecuencias sigue liderado por la región de Asia-Pacífico. La ruta entre Jeju y Seúl Gimpo, en Corea del Sur, ocupa el primer lugar con 194 vuelos diarios, seguida por el trayecto Melbourne–Sídney en Australia con 134 frecuencias.

Asimismo, se resalta la expansión del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, que fue la terminal con más nuevas conexiones añadidas durante el año.