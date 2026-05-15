Jhon Jáder Durán habría acordado su salida del Zenit de Rusia: ¿otra vez a la deriva?

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano que pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita y que está en condición de préstamo en el Zenit de Rusia, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Este contexto no es ajeno al jugador medellinense, pues en el pasado ya tuvo problemas de conducta en Arabia, Turquía e incluso en la Selección Colombia.
El jueves 14 de mayo, Durán fue parte de las dos caras de la moneda, protagonizando una noticia buena y otra que decepciona un poco. En horas de la madrugada, el Zenit a través de un trino en su cuenta oficial de X, comunicó que Jhon Jáder era baja temporal tras acordar permisos personales.