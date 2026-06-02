Quién era Agostina Vega: el crimen de la adolescente de 14 años que conmociona a Argentina

La desaparición de Agostina Vega movilizó durante una semana a familiares, vecinos, autoridades y voluntarios en la provincia argentina de Córdoba. La adolescente de 14 años fue vista por última vez la noche del 23 de mayo y, tras días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado descuartizado en un predio de la periferia de la ciudad. El caso ha causado conmoción en Argentina y ha generado manifestaciones para exigir justicia.
Según informó BBC News Mundo, la principal hipótesis de la investigación apunta a Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de la menor, quien permanece detenido y fue imputado por homicidio agravado por violencia de género.
La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. Además, los investigadores encontraron posibles indicios de abuso sexual, aunque debido al estado en que fue hallado el cuerpo aún no ha sido posible establecer conclusiones definitivas. Los resultados de nuevos análisis forenses serán determinantes para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.
La desaparición ocurrió la noche del sábado 23 de mayo. De acuerdo con el relato de su madre, Melisa Heredia, la adolescente pasó parte del día jugando con su hermano menor. Más tarde, ambos salieron a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, ubicado cerca de la vivienda familiar.