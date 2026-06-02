Quién era Agostina Vega: el crimen de la adolescente de 14 años que conmociona a Argentina

La desaparición de Agostina Vega movilizó durante una semana a familiares, vecinos, autoridades y voluntarios en la provincia argentina de Córdoba. La adolescente de 14 años fue vista por última vez la noche del 23 de mayo y, tras días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado descuartizado en un predio de la periferia de la ciudad. El caso ha causado conmoción en Argentina y ha generado manifestaciones para exigir justicia. Según informó BBC News Mundo, la principal hipótesis de la investigación apunta a Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de la menor, quien permanece detenido y fue imputado por homicidio agravado por violencia de género. La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. Además, los investigadores encontraron posibles indicios de abuso sexual, aunque debido al estado en que fue hallado el cuerpo aún no ha sido posible establecer conclusiones definitivas. Los resultados de nuevos análisis forenses serán determinantes para esclarecer completamente las circunstancias del crimen. La desaparición ocurrió la noche del sábado 23 de mayo. De acuerdo con el relato de su madre, Melisa Heredia, la adolescente pasó parte del día jugando con su hermano menor. Más tarde, ambos salieron a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, ubicado cerca de la vivienda familiar.

Cuando el niño regresó solo, la familia comenzó a preocuparse. Heredia relató que intentó comunicarse con su hija alrededor de las 10:30 de la noche. El teléfono sonó varias veces, pero después dejó de responder. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda que se extendió durante una semana y que mantuvo en vilo a toda la provincia de Córdoba. Una pieza clave en la investigación fue el testimonio de Ariel, un taxista que aseguró haber sido la última persona en ver con vida a la adolescente antes de su desaparición. Conozca: Docente resultó lesionada tras presunta agresión en colegio de Rionegro ¿Qué pasó? Según contó a medios argentinos, Agostina abordó su vehículo y le pidió que la llevara hasta una intersección del barrio Cofico. Durante el trayecto, le comentó que iba a encontrarse con el novio de su madre para organizar una supuesta sorpresa. El conductor aseguró que la situación le llamó la atención debido a la edad de la menor. Sin embargo, la inquietud aumentó cuando llegó al lugar y apareció el hombre que posteriormente sería señalado como principal sospechoso. Ariel relató que el sujeto vestía ropa oscura, llevaba capucha y evitaba mirarlo directamente a la cara. También recordó que tuvo dificultades para pagar el viaje y que incluso utilizó un dólar para completar el dinero que le faltaba. Días después, al ver la fotografía de la adolescente desaparecida difundida en redes sociales y medios de comunicación, el taxista comprendió que se trataba de la misma joven que había transportado aquella noche. De inmediato se puso en contacto con la familia y entregó la información a los investigadores.

Otro elemento decisivo fue el análisis de cámaras de seguridad. Los registros mostraron a Agostina ingresando a la vivienda de Claudio Barrelier la misma noche de su desaparición. A partir de esa evidencia, los investigadores concentraron sus esfuerzos en reconstruir los movimientos del sospechoso. El hallazgo del cuerpo ocurrió pocas horas antes de cumplirse una semana de la desaparición. Los restos fueron encontrados en un extenso predio ubicado en el sector de Ampliación Ferreyra, en las afueras de Córdoba. Las labores de búsqueda incluyeron drones, helicópteros, perros rastreadores y más de 200 agentes policiales. De acuerdo con la investigación, el cuerpo había sido enterrado en diferentes puntos del terreno. Lea también: Una mamá drogada y un tipo apodado “el Flaco”: primeras pistas sobre muerte de bebé de 6 meses en Tolima El fiscal Raúl Garzón explicó que el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo siguiente. No obstante, aclaró que la investigación continúa abierta y que todavía existen interrogantes importantes por resolver. “Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada”, señaló el funcionario. Las autoridades lograron reconstruir parte del recorrido realizado por Barrelier gracias al seguimiento de un vehículo Ford Ka que conducía. Según explicó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, los investigadores detectaron que el automóvil se desplazó desde el barrio Cofico hasta Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fueron hallados los restos de la adolescente. Además, el análisis de las señales de telefonía móvil permitió ubicar al sospechoso durante aproximadamente 40 minutos en el mismo lugar donde se desarrollaron los operativos de búsqueda. Para los investigadores, ese rastreo tecnológico se convirtió en la pista determinante que permitió orientar el trabajo de campo y localizar el cuerpo. La indignación pública aumentó al conocerse los antecedentes judiciales de Barrelier. En mayo de 2025 había sido detenido tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad agravada.

Según los testimonios recopilados en aquella causa, una mujer logró escapar de su vivienda semidesnuda, atada y pidiendo ayuda. Aunque fue imputado, recuperó la libertad bajo determinadas condiciones procesales. La denunciante habló recientemente con medios argentinos y expresó su consternación por el asesinato de Agostina. “Pienso que ella no tuvo la misma suerte que tuve yo para salir”, afirmó. El antecedente ha sido retomado por organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos, que cuestionan la capacidad de las instituciones para prevenir hechos de violencia extrema cuando ya existen denuncias previas contra los agresores. Entérese: Seis muertos y un centenar de heridos dejan enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en Cauca Durante el fin de semana se realizaron manifestaciones en distintas localidades argentinas para exigir justicia por Agostina y reclamar medidas más efectivas de protección para mujeres, niñas y adolescentes. El caso también volvió a poner sobre la mesa la problemática de la violencia de género en Argentina. Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas letales de violencia machista en el país. Mientras la investigación avanza y se esperan nuevos resultados periciales, la muerte de Agostina Vega se ha convertido en uno de los casos más impactantes de los últimos años en Argentina, generando un profundo debate sobre la protección de las víctimas, la actuación de la justicia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a la violencia de género.