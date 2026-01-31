Entre la aguda desconfianza y el pragmatismo: ¿qué esperar del cara a cara entre Petro y Trump?

Llegó la hora cero. Después de meses de tensión, rifirrafe y sanciones que no solo lo pusieron contra las cuerdas, sino que afectaron su primer anillo de confianza y lealtad, finalmente el presidente Gustavo Petro arribará a la Casa Blanca este martes 3 de febrero. Sentado en una de las poltronas de la Oficina Oval –de tú a tú con el jefe de la principal potencia mundial y uno de sus mayores antagonistas–, el mandatario colombiano tendrá que capotear entre las dos versiones de un impredecible Donald Trump. Por un lado, Petro podría tener que lidiar con aquella faceta del magnate que hace poco más de un año, el 28 de febrero de 2025, tuvo que encarar el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. En ese entonces –consciente de la necesidad de seguir asegurando ayuda militar, financiera y de inteligencia–, Zelenski hizo frente a un Trump hostil y desafiante que le mostró los dientes. Le puede interesar: Petro y Trump: Colombia reanuda vuelos de deportados días antes de encuentro bilateral en la Casa Blanca. No solo se mofó de él ante la prensa estadounidense, sino que el republicano le encaró al mandatario ucraniano que no estaba en “una buena posición”, lo acusó de ser irrespetuoso cuando quiso interpelar y hasta llegó a decirle que estaba “arriesgando con empezar la Tercera Guerra Mundial”. Por otro lado –no obstante– el mandatario colombiano podría encontrarse con la cara más amable del presidente estadounidense. Esa versión quedó calcada en noviembre del año pasado, cuando el mandatario recibió en la Oficina Oval al recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Si bien en campaña hubo sendas críticas, señalamientos mutuos y pullas entre Trump y Mandani –desde “comunista” hasta “déspota”–, el encuentro, contra todo pronóstico, estuvo marcado por la cordialidad, el elogio y hasta un dejo de fraternidad. Fue el mismo escenario que encontró Zelenski: ambos de espaldas al Escritorio Resolute y con la prensa en frente. Sin embargo, en el caso de Mamdani, Trump lucía sonriente, esperanzado y en sintonía con uno de sus contradictores. No hubo escarnio o desdén; por el contrario, sin sujeción y con compromiso, el republicano parecía conciliador y amable. Más que antagonistas, parecían aliados de antaño.

Esa dualidad entre cuál de los dos Trump recibirá a Petro en Washington fue advertida semanas atrás por el periodista Daniel Coronell en una columna de la Revista Cambio. El curtido reportero –otrora presidente de Univisión, la más influyente cadena de habla hispana en Estados Unidos–, llegó a una tajante conclusión: “que la reunión concluya de una u otra manera no depende exclusivamente de Petro. Lo que es seguro es que solo saldrá bien si el presidente de Colombia maneja su parte con lucidez y pragmatismo”. Para María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham), aunque es muy difícil de determinar en qué tónica lleguen ambos mandatarios, “se pensaría que hay un buen ambiente tanto por parte de Estados Unidos como de Colombia y que se buscará tener la mejor reunión posible. No obstante, debe entenderse que la incertidumbre y la imprevisibilidad son bastante altas”. Lo anterior, no solo por las dualidades que caracterizan al presidente Trump –pendenciero, provocador, egocéntrico y transaccional–, sino por las mismas afugias que caracterizan la personalidad del mandatario colombiano –igualmente confrontacional, personalista, obstinado, emocional y reactivo–. Aunque ambos son parecidos y pueden llegar a anularse, el magnate tiene la sartén por el mango. La amenaza de aranceles o medidas como la revocatoria de la visa y la inclusión de Petro en la denominada Lista Clinton –así como de su expareja Verónica Alcocer y su mano derecha, el ministro del Interior, Armando Benedetti–, evidencian con creces que el mandatario colombiano está en desventaja. De allí que –sin ser servil, ni “arrodillado”, como lo dijo él– Petro está llamado a encarar el desafío de dejar de lado su postura ideológica, y apostar por mostrar una faceta de conciliador y convocante en el encuentro. “Petro entiende que es una reunión importante que le permitirá apaciguar sus relaciones con Estados Unidos para el final del periodo. La reunión puede ser aproximadamente de una hora, que es lo usual para un jefe de Estado y de gobierno. Si se alarga no necesariamente es malo, pero ojalá el tono y la forma reflejen condiciones útiles para no quedar en una posición peor de la que se empezó”, advierte a su turno el profesor Rafael Piñeros Ayala, investigador de teoría de las relaciones internacionales, gestión de la gobernanza y agenda internacional contemporánea de la Universidad Externado. ¿Dinamitando el encuentro? Una muestra de lo reactivo e igualmente impredecible que puede llegar a ser el presidente Petro ocurrió esta semana. Durante semanas –tras confirmarse el encuentro con Trump–, el mandatario colombiano fue prudente, reconoció el pragmatismo del republicano y hasta llegó a decir, en una entrevista con El País de España, que la “posición de Estados Unidos en relación a Venezuela no se aleja tanto de la mía”. No obstante, a días del encuentro –el pasado martes y luego de que Washington, en un gesto de buena voluntad, reactivó por cinco días su visa para facilitar la reunión–, Petro volvió a echarle leña al fuego y arreció contra el mandatario estadounidense. “Deben devolver a (Nicolás) Maduro, y que lo juzgue un tribunal venezolano”, sostuvo el mandatario durante un evento en Bogotá, en referencia a la captura del mandatario del vecino país a principios de mes. En ese mismo acto, Petro se atrevió a decir que Jesucristo hizo el amor con María Magdalena y que él hace “cosas muy buenas en la cama”.

En medio de la controversia, el jefe de Estado aseguró también que “con Trump hay que hablar de tú a tú, y no pensando que soy un sirviente”; contó que se opuso a llevar a su hija menor para evitar que tuviera que hacerle venias al republicano, y –en otro evento ese mismo martes–, declaró además que “los colombianos que van a Estados Unidos van como esclavos”. Si bien el propio mandatario reconoció que la de este martes será “una reunión clave, fundamental y determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”, sus polémicas declaraciones parecen desdecir ese propósito. Aunque fuentes en la Casa de Nariño reconocen –con alivio– que las declaraciones no afectaron la previa del encuentro, desde ya hubo movidas en el Palacio de San Carlos para evitar cualquier imprevisto. De allí que la canciller Rosa Villavicencio haya anunciado esta misma semana que, en contravía de la postura radical de Petro, se habilitará un vuelo por semana para la llegada de colombianos deportados desde Estados Unidos. “Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, manifestó la ministra. Previamente, como antesala de lo que podría encontrarse Petro este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio –al hablar sobre la crisis en Venezuela durante una audiencia en el Senado–, reconoció que el mandatario colombiano, ‘sin discusión’, fue elegido “legítimamente”, con todo y que “no siempre habla bien de nosotros”. Para el expresidente Ernesto Samper –quien días atrás asistió a una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro–, el desafío de Petro es salirse de encasillamientos impuestos por las autoridades de Estados Unidos y comenzar a tender puentes de confianza para afianzar asuntos como la lucha contra el narcotráfico. “El carácter impredecible de los dos presidentes hace muy temerario formular anticipadamente los resultados de una reunión que creo que será tan productiva como sinceros sean tanto el presidente Trump como el presidente Petro”, declara el exmandatario. Lo clave Según presidenta ejecutiva de AmCham, uno de los temas centrales del encuentro será la seguridad, abarcando frentes como la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia común y la seguridad en la frontera. A ello se suma el tema migratorio: “ha sido relevante para Trump y, aunque es un asunto muy presente, no se estima que sea el punto central de la conversación”. En esa misma línea, ambos mandatarios discutirán sobre comercio e inversión.