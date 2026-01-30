Petro y Trump: Colombia reanuda vuelos de deportados días antes de encuentro bilateral en la Casa Blanca

En un movimiento diplomático clave antes de su encuentro bilateral, el Gobierno de Colombia anunció la reanudación de los vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
La decisión, que fue confirmada por la Cancillería a través de su cuenta de X, se produce a escasos cinco días de la reunión programada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero.
La retoma de estos vuelos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se da bajo la premisa de garantizar un “retorno digno” para los connacionales.