Inversión de las mipymes en Colombia cayó 53%: sector reportó fuerte desaceleración en 2025

Los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE) del cuarto trimestre de 2025, presentada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), mostraron un deterioro significativo en los indicadores de las mipymes de Colombia.
Según las cifras del gremio, el año pasado el 47,3% de los empresarios reportó una caída en su nivel de producción, mientras que el 50,4% registró descenso en las ventas. Además, el 53,3% redujo sus niveles de inversión, cifras que reflejan un retroceso frente a 2024 y evidencian un debilitamiento en la dinámica empresarial del país.
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A pesar de que la economía colombiana creció un 2,3% en el mismo período, este avance se concentró principalmente en el sector servicios. Actividades productivas como la industria manufacturera y la construcción mostraron contracciones, lo que evidencia un crecimiento económico con bajo impacto en la base productiva del país.