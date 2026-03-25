Millennium Actress llega a cines del país: el clásico de Satoshi Kon que redefinió la animación

El ciclo dedicado al director japonés Satoshi Kon llega a su cierre en salas de cine de todo el país con el reestreno de Millennium Actress (Sennen Joyuu), de 2001, una de las obras más reconocidas del realizador. La película, que se proyectará desde este jueves 26 de marzo, completa una retrospectiva que incluyó títulos como Perfect Blue y Paprika.
A 25 años de su estreno original, la cinta vuelve a la gran pantalla como el último capítulo de este recorrido por la filmografía del autor nipón, considerado una figura clave en la evolución narrativa de la animación contemporánea.
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